Měl to být obchod století. Ale nabídka byla „dramaticky podhodnocená“

Obě společnosti patří k producentům polovodičových součástí, Broadcom se zaměřuje na prvky telekomunikační infrastruktury, vyrábí čipové sady modemů, wi-fi routery, grafické čipy a akcelerátory. Telefonní modemy vyrábí i Qualcomm, jeho hlavní síla ale tkví v produkci mozků chytrých telefonů a tabletů.

Řada mobilního hardwaru Snapdragon nabízí jak základní čipy pro levná zařízení, tak pro přístroje střední i nejvyšší kategorie. Jedná se přitom o ucelená řešení, včetně procesoru, telefonního modemu i grafické jednotky. Od roku 2016 u nejvyšších verzí používá vlastní čipové architektury Kryo. Čipy Qualcomm najdeme u smartphonů mnoha značek, od tradičních jako Samsung, LG, Sony nebo HTC až po čínské posilující hráče typu Xiaomi, Vivo, Oppo nebo OnePlus (poslední zmiňovaná trojice patří pod konglomerát BKK Electronics)

Qualcomm a Broadcom jsou tak do jisté míry konkurenti a dle hospodářských výsledků jde o obdobně velké subjekty. Podle agentury Gartner dosáhly loňské tržby Qualcommu 15,35 miliardy dolarů, Broadcom pak utržil 13,15 miliardy. Zatímco Qualcomm tak vykázal asi o 5 procent nižší obrat než předloni, Broadcom naopak meziročně poskočil velmi výrazně. V roce 2015 totiž příjmy dosáhly „ jen“ 5,2 mld. dolarů, což v daném segmentu znamenalo 16. příčku. Loni se však probojoval rovnou do první pětky.

Pokud by k akvizici došlo, vzniklo by monstrum, jež by dominovalo segmentu produkce bezdrátových modulů. Spojení by také znamenalo zařazení se hned za současné dva největší hráče, tedy Samsung a Intel.

Jenže na takový scénář to zatím nevypadá. Broadcom navrhl vedení Qualcommu 130 miliard dolarů, což odpovídá ceně 70 dolarů za jednu akcii. Tato nabídka představovala hodnotu o 28 procent vyšší, než byla aktuální hodnota společnosti přepočtená z hodnoty akcií na konci dne v podání nabídky.

Nutno podotknout, že takto obří transakce v technologickém světě ještě nikdy neproběhla. Doposud největší akvizicí byla koupě společnosti EMC počítačovým gigantem Dell v říjnu 2015. Regulační úřady tehdy schválily obchod v hodnotě 67 miliard dolarů. V případě hypotetické akvizice Qualcommu tedy mluvíme téměř o dvojnásobku.

Krátce po ohlášení nabídky začalo ze zdrojů, obeznámených s plány Qualcommu, prosakovat, že nebude akceptována z důvodu, že její výše nereflektuje současné postavení společnosti.

Qualcomm pod palbou mnoha žalob

Je pravdou, že ze strany šéfa Broadcomu Hocka Tana není načasování akvizice zrovna náhodné. Qualcomm totiž v poslední době prochází nelehkým obdobím, kdy čelí hned několika žalobám.

Apple po firmě požaduje miliardu dolarů s odůvodněním příliš vysokých licenčních poplatků za užívání patentovaných technologií. Qualcomm naopak kalifornskou společnost žaluje z důvodu údajného porušování šesti patentů, které zajišťují vyšší výdrž baterie iPhonů. Připomeňme, že Apple sice iPhony osazuje vlastními čipovými sadami Apple Ax, ovšem například LTE modemy odebírá právě od Qualcommu.

Letos v červenci se Qualcomm obrátil na okresní soud v Kalifornii s požadavkem zákazu prodeje nových iPhonů na území Spojených států. Výrobce také požadoval, aby do prodeje nemohly ani ty kusy, které již byly na území USA dovezeny. Žalobu na Qualcomm proto podaly společnosti, které iPhony (i iPady) kompletují, tedy čínský Foxconn, Compal Electronics, Pegratron a Wistron. Qualcomm tak při soudních sporech vystupuje jako žalující i žalovaná strana.

Nabídka mírně podhodnocená, uvádí Bloomberg

Podle serveru Bloomberg odpovídá nabídka Broadcomu přibližně 21,2násobku ročního zisku před zdaněním, odpisy a započtením amortizace. U podobných nabídek v technologickém průmyslu je však tento koeficient o něco vyšší, a sice 22,5.

Podle analytické společnosti Sandford C. Bernstein & Co. bylo vedení Qualcommu po podání nabídky pod tlakem akcionářů a bylo jeho úkolem přesvědčit je, že společnost pod současnou exekutivou je spravována lépe, než by byla v rukou nového majitele. Po ohlášení nevyžádané nabídky hodnota akcie Qualcommu vzrostla o 5,5 procenta a celá společnost tak byla oceněna na 112 miliard dolarů.

Vaše nabídka nereflektuje naše postavení, zní z Qualcommu

Události posledních dnů daly za pravdu prvotním spekulacím, že k dohodě obou gigantů nedojde. Qualcomm v pondělí vydal oficiální prohlášení, ve kterém říká, že představenstvo společnosti nabídku jednomyslně vyhodnotilo jako dramaticky podhodnocenou, a to nejen z pohledu aktuální vedoucí pozice v oblasti mobilních čipových sad, coby celistvého řešení, ale i z pohledu očekávaného budoucího růstu.

Ředitel společnosti Steve Mollenkopf vyjádření celého vedení podpořil také svým stanoviskem, ve kterém uvádí, že postavení Qualcommu v oblasti smartphonů, IoT a polovodičové výroby obecně je naprosto jedinečné. Qualcomm také označil za vedoucí sílu při přechodu na sítě 5G a akcionáře ujistil, že právě současný management je do budoucna zárukou další expanze a posilování pozice.

Broadcom uvádí, že se bude nadále snažit s nejužším vedení Qualcommu nadále spolupracovat a dodává, že od klíčových zákazníků i akcionářů jejich záměr vyvolal pozitivní odezvu. Firma je navíc přesvědčena, že jejich návrh představuje pro budoucnosti Qualcommu tu nejlepší variantu. Případná akvizice by navíc pomohla uklidnit napjaté vztahy mezi s Applem, což je argument, kterým patrně vedení Broadcomu při komunikaci s akcionáři Qualcommu operovalo.

Podle společnosti Loop Capitals není odmítnutí nevyžádané nabídky Broadcomu nijak nepřekvapující. Takovým by naopak bylo, pokud by teď společnost ve svém zájmu o Qualcomm polevila.

Přijde vyšší nabídka nebo pokus o nepřátelské převzetí?

Nyní se totiž může pokusit o tzv. nepřátelskou nabídku, která by mohla vyústit v nepřátelské převzetí. Takovým čelí typicky právě momentálně podhodnocené společnosti, jejichž hodnota je vzhledem k očekávanému vývoji v nejbližší budoucnosti vyšší, než jakou stanovuje aktuální kondice na burze.

Pokud by Broadcom takovou nabídku podal, musel by v souladu s pravidly pro správu navrhnout vlastní složení správní rady o 11 členech, a to do 8. prosince.

Analytici se však shodují, že racionálnějším postupem, na jehož konci by mohla být dohoda obou zúčastněných, by bylo navýšení ceny. Christopher Rolland z týmu firmy Susquehanna odpovídající hodnotu jedné akcie Qualcommu vidí mezi 80 až 85 dolary s tím, že by mohla jít až k 90 dolarům.

Nutno říci, že libovolná dohoda mezi oběma společnostmi by musela projít důkladnou analýzou ze strany regulátorů. Výsledný konglomerát by se totiž stal mimo jiné vlastníkem nejrozsáhlejší wi-fi sítě na celém světě.

V hledáčku regulačních úřadu v tuto dobu je ohlášené převzetí nizozemské společnosti NXP Semiconductors Qualcommem. Transakce ve výši 38 mld. dolarů (aktuálně asi 840 mld. korun) je dosud největší fúzí v segmentu polovodičového průmyslu.

Broadcom již avizoval, že jeho zájem o Qualcomm nezávisí na tom, zda regulační úřady koupi společnosti NXP posvětí či nikoli.

Pokud bude chtít Qualcomm zájmu ze strany Broadcomu nadále odolávat, pak bude nutností největší investory neochvějně přesvědčit, že vyšší růst společnosti a tedy i jejich investic zajistí pouze dosavadní nezávislé vedení.