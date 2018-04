Budeme mít ve smartphonech novou značku procesorů?

Pokud by ke spojení dvou velkých firem na poli polovodičových součástí došlo, vznikl by třetí největší hráč segmentu, který by se zařadil hned za Samsung a Intel. Už po odmítnutí akvizice ze strany vedení Qualcommu analytici odhadovali, že spíše než o nepřátelské převzetí přijde od Broadcomu nabídka, která by mohla vrcholný management Qualcommu k odprodeji přesvědčit.

Procesory Qualcomm má velká část smartphonů na světovém trhu. Je otázkou, jestli by po případném dokončení obchodu nový majitel zachoval původní značku Qualcomm nebo by výrobky přejmenoval.

A k tomu se podle nejmenovaných, avšak velkých akcionářů Qualcommu v posledních dnech schyluje, byť zatím není nic oficiální. Původní nabídka zněla 130 miliard dolarů, což odpovídalo platbě 60 dolarů v hotovosti za každou akcii a 10 dolarů ve svých cenných papírech. Přestože tato nabídka byla vzhledem k hodnotě akcie Qualcommu na burze v den podání vyšší o 28 procent, vedení ji jednomyslně zamítlo.

Akcionáři Qualcommu prý vedení firmy Broadcom naznačili, že očekávají nabídku nejméně 80 dolarů za každou akcii. Server CNBC.com uvádí, že Broadcom uvažuje o zvýšení nabídky formou přidání většího množství vlastních akcií. Tím by totiž při eventuální dohodě zabránil nárůstu vlastního dluhu do astronomické výše. Už původní nabídka totiž zahrnovala předpokládaný dluh 25 miliard dolarů.

Ve prospěch Broadcomu bude při vyjednávání s investory hovořit aktuální pozice Qualcommu z pohledu mnoha právních sporů se společností Apple, která by mohla ohrozit lukrativní příjmy společnosti z licenčních poplatků. Právě tyto vleklé soudní pře jsou akcionářům na obtíž a podkopávají jejich důvěru v budoucnost Qualcommu.

Přesto nebude mít Broadcom vyjednávání o případné akvizici jednoduché a ani nabídka 80 dolarů za akcii ve složení 60 dolarů v hotovosti a 20 dolarů z vlastních akcií nemusí klíčové akcionáře přesvědčit. Dokládají to slova jednoho z nich, společnosti Synovus Trust Company, jejíž viceprezident Daniel Morgan pro server Bloomberg uvedl, že by jej k odprodeji cenných papírů společnosti Qualcomm přesvědčila nabídka mezi 85 a 95 dolary za jednu akcii.

Na druhou stranu ne všichni držitelé akcií mají tak vysoké nároky. Mike Green coby správce portfolia společnosti American Money Management uvedl, že by svůj nynější podíl v Qualcommu, který před třemi lety významně zredukoval, prodal za cenu mezi 75 a 80 dolary.

Bude tedy zajímavé sledovat, jakým způsobem se bude možná fúze, jež by byla největší transakcí mezi technologickými společnostmi dále vyvíjet.