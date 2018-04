Brno zaplavily GSM brány a technologie VoIP

Největší výstava informačních technologií v České republice, Invex, přinesla spoustu novinek i v pevných telekomunikacích a s nimi přímo souvisejících odvětví. Jednotlivé společnosti prezentovaly produkty posouvající pomyslnou výkonnostní laťku opět o nějakou tu příčku výš. Velkou roli získal přenos hlasu prostřednictvím internetového protokolu IP a rozmachu doznaly i přístroje využívající možností digitální sítě euroISDN.

GSM brány

Nejnovější produkty na poli GSM bran jsou většinou duální a mnohdy jsou k dispozici i v provedení s digitálním výstupem euroISDN. To je velký pokrok oproti době relativně nedávné, kdy trhu dominovala značka EcoTel. Z českých výrobců své digitální řešení představily společnosti 2N a TENcom, které vsadily i na dvojmodulovou koncepci plně využívající možnosti definovaného standardu základní přípojky ISDN. Věnujme se neprve Ateusu Kompakt od 2N. Základním stavebním prvkem mu je GSM modul Siemens M20, pracující pouze v pásmu 900 MHz. V dohledné době by ho měl zastupovat duální Siemens TC35. Nejzajímavější vlastností je integrovaná funkce LCR, kterou sice najdete v moderních pobočkových ústřednách, ale ne však už u starších či méně dokonalých modelů. Brána může sloužit ve dvou režimech. První představuje směrování hovorů na jednotlivé SIM karty, v závislosti na výhodnějších telefonních poplatcích. O skutečném LCR však mluvíme ve chvíli, kdy Ateus Kompakt připojíte mezi státní přenašeč ústředny a telefonní linku. Ta totiž začne vyhodnocovat vytáčené číslo. V případě, že voláte do mobilní sítě či míst, kde je výhodnější použít GSM, tak spojení uskuteční přes sebe. Jinak ho předá státní lince.

Do pomyslného boje vstoupil i TENcom se svým produktem MobilGate ISDN Twin Dual. Z jeho hlavních charakteristik lze, hned po zmiňované možnosti použití dvou SIM karet, vyzdvihnout dualitu (900/1800 MHz), danou použitím GSM modulů Ericsson GM22. Výrobce se snažil maximálně využít možností ISDN, což výčet podporovaných funkcí rozšířilo o automatickou spojovatelku. Ta umožňuje přímou volbu požadované pobočky volajícím účastníkem nebo po uplynutí přednastavitelného času přepojení na operátorku.

Oba produkty vám detailně představíme v průběhu listopadu.

Probuzení, v tom pravém slova smyslu, nastalo u Alphatelu, který po několika letech přišel s dvojicí zcela nových GSM bran. Nesou označení AGE 2000 a navzájem se odlišují použítým komunikačním terminálem. Jednodušší varianta používá mobilní telefon, což je řekněme levná a mnohdy dostačující alternativa. Podstatně zajímavější je však model využívající GSM modulu, dle vyjádření zástupce společnosti, vyvinutého samotným Alphatelem. Ten totiž disponuje prostorem pro tři SIM karty, a tím tedy pokryje všechny naše operátory. Je to jediná brána na trhu, která touto schopností vládne. Cenově by se měla vejít do 20. tisíc.

Naši nejbližší východní sousedé, Slováci, byli zastoupeni Inomou, která představila duální GSM bránu DUAL 2000, rovněž využívající výhod modulu. Kolemjdoucí upoutávala především svým nepříliš vydařeným designem. Nic jiného, alespoň z technických parametrů, totiž nebylo možno posuzovat.

Pobočkové ústředny

Doslova nejžhavější novinkou, homologovanou pro zdejší sítě teprve minulý týden, byla nejmenší ústředna od německého Tenovisu (Bosch). Nese označení Integral 1, přičemž nabízí vše, co by si malá firma mohla přát. Bezdrátové i fixní pobočky, funkci inteligentního směrování hovorů LCR, podporu jak analogových, tak digitálních euroISDN linek, automatickou spojovatelku a v neposlední řadě také modul ovládající kontakty vnějších spotřebičů (např. vrátníku). V maximální výstavbě disponuje 12 přípojnými body.

Nortel Networks, jakožto majoritní vlastník Matry, představil ústřednu založenou na technologii VoIP. Pod označením INCA M7500 se skrývá výkonný pomocník firmy, využívající k telefonizaci např. kancelářských prostor stávajících datových (počítačových) sítí. Do jednoho prostředí LAN-X můžete připojit jak běžný počítač, vybavený zvukovou kartou, aby z něho bylo možné uskutečnit volání, tak internetový telefon. Prostřednictvím dodávané brány pak lze připojit i klasický telefon. Ostatní datová komunikace pochopitelně probíhá v nezměněné podobě.

V technologii IP se nenechal zahanbit ani Alcatel, který představil systém Alcatel Office IP. Ve svém novém produktu myslel mimo jiné i na dokonalé zabezpečení, kdy utajuje lokální adresy, ověřuje identitu uživatele a řídí šířku přenosového pásma. Samozřejmostí je LCR. Maximálně ho lze rozšířit na 80 IP poboček.

Moduly

Nejvíce očekávaný GSM modul společnosti Siemens už konečně dorazil i na náš trh. Je duální (900/1800 MHz), malý, podporuje přenos dat, hlasu, SMS a faxu. Z dalších charakteristik zaujme především podporou rozšířeného kódování řeči EFR a kompatibilitou se starší M20.

Úplnou novinkou, alespoň na našem trhu, se stala dvojice modulů německého Falcomu, navzájem odlišných pouze rozšiřujícící výbavou. Falcom A2D je duální (900/1800 MHz), podporuje přenos hlasu, SMS, dat a faxu. Oproti tomu Falcom 2D-3 navíc obsahuje procesor, event. pozicionelní systém GPS a audio příslušenství. Výrobce ho označuje jako inteligentní GSM modem/telefon postavený na univerzální hardwarové platformě.

Určitým bonbonkem, spadajícím do trochu jiné kategorie, byl přijímač GPS od Garminu zvaný StreetPilot. Svými dispozicemi se hodí k použití v autě. Jeho hlavní předností je digitální mapa České republiky, obsahující všechny silnice od II. třídy (včetně) výš. Po dlouhé době vás tak k cíli může vést nejen intuice a ukazatele, ale také elektronika. Dává vám navíc příležitost zjistit mnoho dalších údajů, jako průměrnou či maximální rychlost, vzdálenost k cíli nebo odhad doby příjezdu.