Brno zahájilo sběr starých mobilů, lidé dostávají do schránky speciální obálky

12:49 , aktualizováno 12:49

Brněnská radnice chce v lednu a únoru vybrat od lidí co nejvíc starých mobilních telefonů. Mohou je odeslat v obálce, kterou většina obyvatel dostala do schránek, nebo odevzdat ve sběrných dvorech. Radnice chce zamezit tomu, aby lidé házeli mobily do popelnic.