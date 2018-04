Brněnská radnice chce po operátorech mobilní tarif snů pro své občany

Radním největší brněnské městské části se nelíbí, kolik platí lidé českým operátorům ve srovnání se zahraničím. Nebo s tím, jaké podmínky nabízí operátoři korporátním zákazníkům. To koneckonců poznali sami, když svým úředníkům vyjednali o víc než polovinu nižší ceny než je běžné.

Proto nyní zkouší tuto praktiku přenést mezi „běžné smrtelníky“, konkrétně teoreticky až na 89 tisíc obyvatel své městské části. Po vzoru podobných akcí, kdy různé radnice v aukci vybíraly dodavatele energií pro své občany, se rozhodli „vysoutěžit“ lepší mobilní tarif.

Nepůjdou ale cestou obvyklou pro hromadné aukce energií. „Rada už schválila veřejnou výzvu na nabídku tarifu na neomezené volaní, SMS, MMS a 5 GB mobilních dat s ročním úvazkem. Nabídky jednotlivých operátorů následně vybereme obálkovou metodou,“ popisuje radní městské části Svatopluk Bartík.

Tarif z říše snů

Z pozice radního, tedy člověka, který nakonec bude za výběr zodpovědný, říká, že cílem je takto vysoutěžit tarif pod 300 korun měsíčně. V oficiálních cenících operátoři nabízejí neomezené hlasové tarify za 749 měsíčně. A k nim poskytují jen 1,5 GB dat, tedy ani ne třetinu toho, co chce poskytovat Brno-střed.

„Tudíž by se vyplatilo lidem vypovědět stávající smlouvy a přejít na naší nabídku. Věřím, že by toho využilo přes deset tisíc lidí, což je pro operátory atraktivní,“ říká.

Na rozdíl od praxe při aukcích energií ale Brno-střed tyto zákazníky dopředu nenabízí. Na základě nabídky by vítězný tarif po dobu dvou let mezi svými obyvateli propagovalo. V praxi by potom operátor v minimálně jedné prodejně v centru Brna speciální tarif nabízel a se zájemci, kteří se prokáží trvalým bydlištěm v městské části Brno-střed, by podepisoval smlouvy (podrobnosti o zvolené metodě i podmínkách jsou na webu městské části).

Klíčovou otázkou ovšem je, zda a jak zareagují operátoři, které Brno-střed současně se zveřejněním výzvy ve středu oslovilo. Jinými slovy, zda se alespoň jeden z nich nechá zlákat a opravdu nabídne požadovanou cenu. Zatím se (k dosud oficiálně neobdržené nabídce) jejich mluvčí vyjadřovat nechtěli. Jasno bude 7. prosince, kdy brněnská radnice přestane přijímat nabídky, otevře obálky (pokud nějaké přijdou) a komise rozhodne o vítězi.

Mobilní trh je zase pokřivený

Běžný zákazník dnes dostane neomezený tarif za 750 korun. U všech tří síťových operátorů za stejnou cenu. Jenže stačí být firmou nebo úřadem a najednou ten samý tarif, nebo dokonce i s mnohem více daty, může stát jen 240 korun. A rozhodně to není sleva na desítky či stovky SIM. Naopak, akční ceny dnes dávají operátoři i na dvě SIM.

Vrací se tak stav z let před rokem 2013, kdy tarify pro běžné zákazníky byly ještě dražší než jsou dnes a naopak firemní tarify byly oproti nim výrazně levnější. Markantní rozdíl v cenách firmy využívaly jako firemní benefit pro své zaměstnance a některé si z toho dokonce udělaly výnosný byznys. Stali se z nich šedí virtuální operátoři. Protože legální virtuálové tehdy neexistovali.

Dnes je virtuálních operátorů plno, přesto se zase začínají objevovat nabídky na výhodné tarify od firem, které nemají licenci podnikatele v elektronických komunikacích. Takovou nabídku levných tarifů měla na svém webu ještě do pondělí 7. 11. třeba společnost Zexen. Výše zmíněný klasický neomezený tarif - běžně za 750 korun - nabízela tato společnost za 420 korun.

Dokonce nejdražší varianta s 10 GB dat stála u Zexenu 635 korun, tedy stále levněji, než kolik chtějí O2, T-Mobile nebo Vodafone za neomezený tarif s 1,5 GB dat. A pozor, u Zexenu bez úvazku. Takže jejich nabídka byla ještě výhodnější, protože u O2, T-Mobile nebo Vodafone platí cena 750 korun jen s dvouletým úvazkem. Nabídka však z webu firmy zmizela.

Na super tarify ukazuje šéf ČTÚ

Jenže i tyto slevy jsou jen slabým odvarem toho, co nabízí operátoři firmám a organizacím. Díky registru smluv jsou mnohé nabídky veřejně dostupné. Předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák některé nabídky uvedl v prezentaci, kde ukazuje, jak málo dat dostávají za své peníze běžní zákazníci a jak velký nepoměr je to proti firemním nabídkám operátorů.

Můžeme závidět skoro celé unii V Česku dostáváme datové „drobky“ Ilustrační snímek

Tak třeba úřady ve Žďáru na Sázavou mají SIM od Vodafonu s prakticky neomezenými mobilními daty za 340 korun měsíčně včetně daně. Neomezený datový tarif pro běžné zákazníky neexistuje, takže pro srovnání můžeme vzít ten úplně nejnižší nabízený objem dat pro radnici ve Žďáru. Vodafone jim ho nabízí za 79 korun. Běžný zákazník si ho může u stejného operátora pořídit za 400 korun.

Konkurenční T-Mobile nabídl Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 30 GB mobilních dat za 300 korun. A na volání má úřad slevu 90 procent z běžných cen. Že takové nabídky nejsou jen pro firmy využívající velké množství SIM a mající měsíční fakturu za telekomunikační služby v desetitisících korunách, dokazuje nabídka T-Mobilu pro jičínský úřad. Ten má 10 GB dat za 145 korun, běžná cena u T-Mobile je přitom za stejně velký balíček 649 korun. Podmínkou tarifu pro jičínský úřad je měsíční plnění ve výši jen 4 600 korun bez daně.

Velkoodběratelé? Kdepak, stačí běžná rodinná útrata

To je i případ Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI). O2 jim nabídlo na šest SIM neomezený tarif s 10 GB dat za 240 korun měsíčně. Ano, ten tarif, který jinak stojí 750 korun, ale s doplňkovými daty by vyšel zhruba na 1 650 korun. Jenže CASRI měsíčně platí méně a to rovnou za šest SIM.

Nůžky mezi běžnými tarify a nabídkou pro firmy se tak rozbíhají do extrémní šíře. A to je samozřejmě špatně. Vede to k tomu, že úřady a firmy nabízí výhodně vysoutěžené tarify i pro příbuzné svých zaměstnanců. Začínají se opět objevovat nabídky překupníků, kteří si vezmou výhodné tarify na firmu a ty dál přeprodávají více či méně veřejně dál.

Operátoři tak nemají prostor pro zlevňování tarifů pro běžné zákazníky a celý trh se tak ve smyčce vrací do minulého desetiletí, kdy ceny mobilních služeb v Česku byly jedny z nejvyšších v Evropě. S ohledem na to, jaké tarify nabízí třeba operátoři v Polsku (T-Mobile zde má neomezený tarif pod 200 korun pro každého), se tato situace opět pomalu přibližuje.