Brno pokryje centrum signálem Wi-Fi. Porno a stahování bude blokované

Brněnská radnice plánuje šířit na prostranstvích v centru města signál WiFi. K internetu by se tak zdarma mohli připojit lidé, kteří používají laptop, kapesní počítače PDA nebo mobilní telefony s WiFi připojením. Primátor Brna dnes ČTK řekl, že pokrytí signálem by nemělo být složité; Brno vlastní v centru budovy, odkud by bylo možné signál šířit, navíc zde má zbudovanou kolektorovou síť s optickými kabely.

Signálem WiFi hodlá radnice pokrýt velká náměstí; uvažuje se například o náměstí Svobody nebo Mendlově náměstí. Přístup k internetu bude částečně blokovaný, aby uživatelé nemohli přes městskou síť stahovat například filmy, hry nebo prohlížet pornografické stránky. "Aby na náměstích neseděli šesťáci a neprohlíželi stránky, které jim nepřísluší," podotknul vedoucí tiskového oddělení na magistrátu Jiří Šebela.

Prostřednictvím WiFi by lidé například mohli na internetu vyhledat program kulturních institucí nebo se připojit na stránky s informacemi o jízdních řádech.

Primátor Roman Onderka (ČSSD) očekává, že zprovoznění systému přijde odhadem na desítky milionů korun. Provoz by se však měl zaplatit především z reklam. Inzerce bude umístěná například na stránce, která se každému, kdo se k síti připojí, otevře jako úvodní. "Zátěž města pak už bude minimální nebo žádná," uvedl Onderka. Pokud to bude možné, zaplatilo by Brno část nákladů na zřízení systému z evropských peněz.

Odkdy budou moci Brňané a turisté signál využívat, zatím není jasné. Časový plán podle primátora neexistuje. Radní města by však na některé z příštích schůzích měli projednat zadání studie, která na podstatné otázky odpoví.

Dokument zároveň stanoví, jestli zřízení systému dostane za úkol městská firma technické sítě nebo externí dodavatel.

Bezplatný internet ve vybraných částech města zprovozňuje také pražský magistrát a některé městské části Prahy. Poskytování internetu zdarma se nelíbí Asociaci lokálních poskytovatelů internetu, podle které může porušovat hospodářskou soutěž. Úřady včetně brněnského magistrátu se však domnívají, že nikdo nemůže bránit městům, aby tuto službu svým obyvatelům a návštěvníkům poskytovala.