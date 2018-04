Je to špatně tak jako tak. Brněnský supertarif je jen politická šaráda

„Lidé, bojovali jsme, abyste levněji volali a měli mobilní data za hubičku.“ Zhruba takové heslo by na stránkách městské části bylo jediným výsledkem, který může snaha radnice Brna střed o levný tarif přinést. Je to politický marketing, nic jiného.

Na radnici zjistili, že jako organizace získají výrazně nižší ceny mobilních služeb, než jaké operátoři nabízejí běžným zákazníkům. Konkrétně mají za 270 korun včetně daně neomezené volání a SMS a k tomu plno dat. Službu radnici poskytuje Vodafone.

Co radnice chce? Radnice vyhlašuje výběrové řízení na dva tarify. První má neomezené volání, SMS a MMS v rámci České republiky a doplňkovým je datový tarif s 5 GB dat měsíčně. Obě složky mají váhu 50 procent při vyhodnocování nabídek. To vše by se mělo vejít do 300 korun. Radnice přímo oslovila tři síťové operátory (O2, T-Mobile, Vodafone), ale přihlásit se mohou i další subjekty. Nabídky lze podávat do 7. prosince. Radnice operátorům nabízí 90 tisíc obyvatel své městské části, které osloví v radničním magazínu, na webu a na sociálních sítích. Tarif budou zákazníci uzavírat přímo s operátorem. Operátor pak tarif musí nabízet minimálně na jedné kamenné prodejně v rámci Brna střed a zajistit bezplatné informační SMS, které bude obyvatelům radnice rozesílat. Ve výběrové komisi, kde je předsedou Svatopluk Bartík, má poradní hlas i Ondřej Malý z ČTÚ.

Na jednu stranu je to logické, firmy obvykle mívají minimálně objemové slevy a je jedno, jestli to jsou propisky, počítače nebo mobilní data. Na druhou stranu je také pravda, že nepoměr mezi cenami mobilních služeb pro firmy a běžné zákazníky je v Česku v poslední době opět obrovský.

A tak se radní rozhodli, že vybojují levné mobilní služby i pro obyvatele své městské části. Můžeme se domnívat, že primárním důvodem byla myšlenka, že tak třeba přinutí lidi přihlásit si do čtvrti trvalé bydliště. To je legitimní důvod. Ale stejně tak se můžeme domnívat, že je to jen snaha o politické body.

Svatopluk Bartík, radní Brna střed za hnutí Žít Brno, se ostatně politickým pozadím celé akce netajil. A v podstatě je jasné, že vyhraje, ať to dopadne jakkoliv.

Vyhraje, pokud operátoři výhodný tarif nabídnou. A vyhraje, i když nenabídnou. Protože logicky může tvrdit, že se o to pokusil. Jelikož se pravděpodobně schyluje k další mobilní revoluci a do půl roku lze očekávat, že operátoři tarify zlevní, nebo alespoň výrazně vylepší, tak pak Bartík může tvrdit, že za tím byl i tlak jeho radnice. A na tiskové konferenci toto připustil. Sice s lehkou nadsázkou, ale na to se historie ptát nebude.

Ale vraťme se zpět k první variantě, tedy že operátoři tarif nabídnou. Jestliže by se tak stalo, tak se můžeme těšit na tarify Vodafone Red Horní Maršov, O2 Free Praha 16 nebo T-Mobile S námi síť nesíť Dlouhá Lhota. Lidé z velkých měst budou volat pravděpodobně levněji než z malých obcí. Karel z jedné ulice bude platit 349,50, jeho kamarád Josef, který bydlí o ulici vedle, už bude platit 404,30. Jana ze samoty u lesa bude platit standardních 750 korun, protože operátorům mohla nabídnout jen sebe, manžela, domácí zvířata a pár srnek, které občas přijdou na pastvu. A když se nějaká radnice s operátory nedomluví, tak jejich obyvatelé budou mít smůlu.

Prostě je to nesmysl, takto férový trh nevypadá. Ano, on sice není férový ani teď, především u firemních tarifů také platí, že co si kdo vysoutěží, to má, ale u tarifů pro koncové zákazníky by jistě bylo záhodno nabídku srovnat. Radnice Brna střed tvrdí, že si vše ověřovala jak u regulátora, Českého telekomunikačního úřadu, tak u Úřadu pro hospodářskou soutěž, a odvolává se na to, že se má dobře starat o své obyvatele a že může použít pozitivní diskriminaci.

Jenže je stejně velmi pravděpodobné, že by podobný postup šlo napadnout a to třeba i z obráceného důvodu, kdy by radnice vybrala jen jeden tarif a ten by následně propagovala. Přitom nabídky by mohly být velmi podobné.

Druhá varianta, která je pravděpodobnější, znamená, že operátoři na nabídku nebudou reflektovat a radnici se žádný supertarif pro své obyvatele vysoutěžit nepodaří. Lidé nic nedostanou, ale radnice se může bít v prsa, že se o to pokusila a že operátoři na běžných zákaznících vydělávají, že jsou zlí a tak dále.

Prostě win-win strategie. Bohužel, operátoři si za to mohou sami. S tarify nepohnuli tři roky a to, že všichni mají nabídku skoro do puntíku stejnou, také nevypadá příliš dobře. Nemluvě o tom, že nůžky mezi cenami pro koncové zákazníky na straně jedné a pro firmy a úřady na straně druhé se dramaticky rozestupují.