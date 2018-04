Britští operátoři přitvrzují v boji proti volání přes internet

Firma oznámila, že T-Mobile a operátor "3" blokovali hovory do jejich sítě, přestože zákazníci Vodafone, O2 a Orange se dovolat mohli.

V prohlášení na firemních web stránkách Mobiboo stojí:“ Mobilní operátoři "3" a T-Mobile zamezili svým zákazníkům volat na předvolbu Mobiboo 07911.

Společnosti tvrdí, že je to kvůli vysokým poplatkům, které si účtuje British Telecom. Ale my věříme, že je to součást pokračující kampaně proti VoIP.“

Mobiboo funguje zatím jen šest týdnů, ale a získala více než 2800 zákazníků. Plné spuštění služby, která je popisována jako Skype pro mobily, je plánován na září.

„Prostředí komunikace a jednotlivé platformy se sbližují a naše práce je dát zákazníkům příležitost využít všech možností jak vzájemně komunikovat," uvádí tisková zpráva Mobiboo.

Podle firmy má operátor "3" uzavřenou dohodu se Skype a nedávno také bylo podepsáno ujednání s Microsoftem na MSN a MSN Messenger přes mobil. Zde pravděpodobně zakopaný pes, neboť pokud má "3" podepsanou dohodu se Skype, nebude příliš přát jiné společnosti, nabízející podobnou službu.

T-Mobile se k situaci nevyjádřil. Je o něm ale známo, že ve své HSDPA síti blokuje jak volání přes internet, tak instant messaging, pod pohrůžkou zrušení čísla. - více zde

Očekává se, že společnost Mobiboo brzy oznámí spolupráci se společností The Cloud, provozovatelem Wi-Fi sítě, aby zpřístupnila své VoIP služby více potenciálním klientům.