Nový britský virtuální operátor věnuje čtvrtinu svého zisku na charitu

Virtuál The People's Operator (TPO) pokrývá signálem až 98 procent britského území, a to díky využití infrastruktury operátora Everything Everywhere (EE). Společnost EE, která vznikla spojením dvojice operátorů T-Mobile a Orange, je v současné době jediným operátorem, který ve Velké Británii provozuje síť LTE. Rychlejších datových přenosů by se tak brzy mohli dočkat i zákazníci TPO.

V současné chvíli tedy nový britský virtuál využívá síť 3G a nabízí především hlasové a textové služby. V porovnání s předplacenkami mobilních operátorů láká TPO zákazníky zejména na nižší ceny volání a SMS, ale datové přenosy jsou oproti konkurenci výrazně dražší. Hovory a SMS v rámci vlastní sítě pak TPO neúčtuje. Standardní i micro SIM kartu lze zakoupit výhradně prostřednictvím internetových stránek TPO.

Nejvýraznějším odlišením od ostatních britských operátorů je však charitativní smýšlení nového virtuála. Operátor se totiž zavázal odvádět měsíčně 25 procent ze zisku do vlastní charitativní nadace, z níž budou prostředky dále rozděleny na veřejně prospěšné činnosti. Podpořit tuto činnost mohou i sami zákazníci TPO, kteří mohou ze své útraty (bez DPH) věnovat 10 procent na charitativní účely podle vlastního výběru.

Za minutový hovor do jiných sítí si TPO naúčtuje 0,125 libry, v přepočtu tedy 3,96 koruny. V porovnání s nabídkou předplacených služeb britských operátorů jde sice o poloviční částku, ale například i čeští předplacenkáři mohou v současné době volat výrazně levněji. A to nejen při využití služeb prvního českého virtuála BLESKmobil, který využívá infrastruktury Telefóniky O2, ale také díky vánoční nabídce českého T-Mobilu, kdy minuta hovoru přijde na 2,50 koruny. Doba, po níž mohou majitelé předplacené karty T-Mobilu volání za zvýhodněnou cenu využívat, je však podmíněna výší dobíjené částky.

Také SMS mají zákazníci TPO oproti konkurenci levnější, ač již ne tak výrazně. Její odeslání je přijde na 0,075 libry, tedy 2,37 koruny, oproti 0,12 libry (3,80 koruny) u předplacenek mobilních operátorů.

Oproti nim však má TPO značně dražší datové přenosy, kdy si účtuje za každý 1 MB dat 0,125 libry. Ze přenesená data o objemu 25 MB, což je limit, který za 1 libru (necelých 32 korun) na den nabízí O2 i Vodafone, pak zákazník TPO zaplatí 3,125 libry, v přepočtu tedy bezmála 100 korun.

Nový britský virtuál si tedy s velkou pravděpodobností nezíská příliš zákazníků z řad majitelů chytrých telefonů, pro něž je přenos dat součástí jejich každodenního života. Během prosince by se však v nabídce měly objevit také zvýhodněné balíčky.

Například měsíční datový balíček s limitem 500 MB by měl vyjít na 17,50 libry, tedy zhruba 550 korun. Za 12,50 libry (přibližně 395 korun) by měli zákazníci získat měsíčně 200 minut, za 10 liber (zhruba 317 korun) pak například měsíční balíček s 500 SMS.