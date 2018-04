Britský T-Mobile proměnil londýnské nádraží v taneční parket. Podívejte se

Flash mob (často psáno i Flashmob) je blesková zábavná akce, při níž se náhle vyskytne vícero lidí spojených jistou společnou myšlenkou (stejné oblečení, chování apod.) v předem určený čas na předem určeném místě. Webster's New Millennium Dictionary of English definuje flash mob jako "skupinu lidí, kteří se organizují na internetu a rychle se shromažďují na veřejných místech, udělají něco bizarního a zmizí". První známý flash mob byl zorganizován v květnu 2003 na Manhattanu Billem Wasikem, senior editorem Harper's Magazine. Hlavní vlna flash mobu proběhla právě v roce 2003 a dle některých publicistů je síla flash mobu v jeho základní podobě vyčerpána. V České republice se aktivně flash mob akcemi zabývalo např. sdružení Děsír či malé hnutí "Unkown Name", které zorganizovalo například Freezing Prague 2008. Netradiční formu zábavy často využívají ke zviditelnění i firmy, nedávno takovou akci organizoval operátor Vodafone jako součást propagace firemního magazínu ČiliChili. Zdroj: Wikipedia.cz