Britský operátor One 2 One testuje GSM on Net od Ericssonu

One 2 One je první britský operátor, který testuje nové řešení firmy Ericsson GSM on Net pro poskytování nových služeb GSM sítí, běžících na internetovém protokolu (IP). Toto řešení by mělo přinést k hlasové komunikaci přes mobilní telefon i datové a video přenosy zároveň. Tyto služby by se měly po testování dostat na stejnou úroveň jako dnes používané služby typu datové přenosy nebo SMS - měly by tedy být chápány jako základní součást služeb mobilní sítě.

One 2 One již instaloval testovací systém GSM On Net ve své centrále v Borehamwood a úspěšně již testuje IP telefonii.

"GSM on Net kombinuje otevřenost a jednoduchost, jakou poskytuje IP pro vývoj nových služeb a aplikací a zároveň poskytuje lokální i globální mobilitu terminálu jakou dává systém GSM", řekl Bengt-Ake Ljudén, marketingový manažer GSM on Net v Ericssonu. "GSM on Net je designován tak, aby se vize bezdrátové kanceláře s možností IP aplikací proměnila ve skutečnost."

Mezi rozšířené služby, které GSM on Net přinese, patří například i webová telefonie, jednotné posílání zpráv a hlavně lokalizované služby pro uživatele, kteří se pohybují kolem svého pracoviště, či domova. Uživatelé budou moci přistupovat k systému s velkou škálou terminálů od mobilních zařízení přes pevné IP telefony a inteligentní GSM telefony až po plně multimediální LAN terminály. Právě spolupráce mobilního telefonu s IP protokoly je jedním z předpokladů, jak přeměnit mobilní telefon na videotelefon, případně simultánní přenašeč datových i hlasových zpráv za jednu cenu. Kromě toho podpora IP znamená, že ve váš "mobilní telefon" se může proměnit cokoliv, co IP protokol podporuje a co po internetové nebo mobilní síti může dát do centrály najevo, že si přejete nyní používat tento přístroj. Možnosti využití integrace IP a GSM jsou velmi bohaté a fantazie může pracovat na plné obrátky zejména v případě, když si připomeneme, že One 2 One investuje také do rychlejších datových přenosů v síti GSM, čímž právě soužití IP a GSM dostává ten správný smysl.

Integrace bezdrátových a IP sítí směřuje podle Petera Ramsdale, vedoucího inženýra One 2 One, rychlým tempem k výstavbě a zprovoznění sítí třetí generace. Služby založené na IP sítích jsou totiž snadno modifikovatelné a tudíž není třeba měnit veškeré zařízení při přechodu na novější verzi nebo při zavádění nových služeb.