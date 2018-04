Britskou hitparádu ovládla vyzváněcí melodie

A když se žabákův „projev“ smíchá s hudbou k filmu Policajt v Beverly Hills, je na světě hit. Lidé si ho stahují do počítačů nebo na mobilní telefony. A kupují žabákovy snímky jako singly.

Skutečně. Nahrávka Crazy Frog (Šílený žabák) je také první melodií z mobilního telefonu, která v Británii prorazila na vrchol hitparády. Žabák dokonce zastavil vítězné tažení seriózní rockové kapely Coldplay, jejíž nový hit Speed Of Sound skončil na druhém místě.

Přitom Crazy Frog je na scéně řadu let. Vznikl jako legrácka Švéda Daniela Malmedahla, který bavil lidi svou imitací dvoutaktního motoru stařičkého skútru. Když tuto kreaci vystavil na internetu, padla do oka dalšímu Švédovi, Eriku Wernquistovi, který vytvořil na tento motiv krátký digitální videoklip s postavičkou modrého žabáka s obrovským pupíkem a v motoristické přilbě z 50. let, který předstírá, že jede na motocyklu.

Společnost Jamster, která se zabývá tvorbou a prodejem melodií pro mobilní telefony, nezaváhala. Zakrátko na kreaci Crazy Frog vydělala deset milionů liber, což je asi půl miliardy korun. Německá skupina Bass Bumbers pak namixovala motiv skútru a šíleného žabáka s ústředním hudebním motivem filmu Policajt z Beverly Hills (1984). A dobyla Velkou Británii.

Klip si můžete prohlédnout zde.