Britská C&W má zájem prodat podíl v Bouygues Telecom, France Telecom hodlá investovat 2 miliardy USD do Dutchtone

Druhá největší britská telefonní společnost C&W má zájemce na odprodej svých 20 procent akcií třetího francouzského mobilního operátora Bouyegues Telecom, provozovatele sítě DCS-1800. Tento balík akcií má předpokládanou hodnotu cca. 752 milionů USD.

C&W nadhodil tuto nabídku veřejně v plen poté, co zkrachovala jednání s ostatními akcionáři Bouygues Telecom včetně italského telefonního operátora Telecom Italia a francouzského stavebního koncernu Bouygues.

France Telecom hodlá investovat 2 miliardy USD do Dutchtone

společnost France Telecom oznámila, že hodlá investovat v následujících deseti letech přes 2 miliardy USD do Dutchtone - holandského joint venture, držitele čtvrté mobilní licence v Holandsku a operátora kabelové televize a internetových sítí. France Telecom hodlá přeskupit svoje holandské aktivity do jedné holdingové společnosti, v níž budou holandské banky - podílníci Dutchtone Rabobank Nederland NV a ABN Amro Holding NV držet sedmiprocentní podíl. Dutchtone bude tak spojen s Casema cable TV i s její internetovou službou EuroNet v jednu novou holdingovou společnost.

Dutchtone startuje 26. ledna 1999 jako zcela nový holandský operátor a mezi jeho hlavní taháky má patřit především kombinovaná nabídka mobilního a pevného telefonu, kabelové televize a internetového přístupu. Dutchtone doufá v získání patnáctiprocentního podílu na trhu v průběhu letošního (!) roku.

Dutchtone do své mobilní licence zatím investoval 800 milionů USD a doufá, že to během pěti let dotáhne na druhého největšího mobilního operátora za státním KPN. Klientský potenciál má dobrý - Casema má 1.1 milionu uživatelů kabelové televize TV a EuroNet má dalších 15,000 uživatelů.