Britové zavádějí vlaky bez signálu. My už je dávno máme

Mezi anglickou metropolí Londýnem a hrabstvím Essex nedávno začaly jezdit vagony, které by si v Česku přílišnou popularitu nejspíše nezískaly. Jejich "předností" je totiž absolutní odstínění bezdrátových signálů. Mobilní telefon je tak cestujícím během jízdy takřka k ničemu.

Netradiční vlaky začala provozovat soukromá společnost C2C. Nejde však o výmysl firmy, nýbrž samotných obyvatel jižní Anglie. V průzkumu o nepříjemných vlivech během jízdy vlakem totiž drtivá většina respondentů uvedla "cizí hlasité telefonáty" a "hlučné hudební přehrávače".

Společnost C2C k tomuto kroku přistoupila poté, co někteří cestující odmítali dodržovat zákaz "hlučného telefonování". Nekompromisně proto na okna vybraných vozů instalovala clonu, která zabrání průniku mobilního signálu.

Bezdrátové sítě jsou odstíněny pouze v některých, takzvaných "tichých vagonech". Pokud tedy cestující ví, že během jízdy bude muset poslat textovou zprávu nebo se připojit k internetu, stačí nastoupit do jiného z vozů.

"Víme, že většině našich zákazníků se nápad tichých vagonů zamlouvá," říká mluvčí C2C. Podle jeho slov se k odstínění vlaků použily stejné clony, kterými americké společnosti chrání své budovy před únikem citlivých dat.

V českých vlacích si také nezavoláte. Nikoliv naschvál

Pokud by "klidumilovní" Britové jezdili českými vlaky, patrně by si neměli na co stěžovat. Telefonní signál v nich totiž rozhodně není chvályhodný. I když se oproti minulosti situace značně zlepšila, stále není pokrytí tuzemské železnice stoprocentní.

Vinu na tom vedle nedostatečného pokrytí mobilních operátorů okolo některých tratí nese několik dalších faktorů. Předně jmenujme metalizovaná okenní skla tlumící průnik tepla dovnitř vagonů. Jsou používána především u vlaků vyšší kategorie (například rychlíky, mezinárodní spoje EuroCity) a jejich vedlejším účinkem je i značné pohlcování mobilního signálu. Jezdíte-li tedy především v regionálních vlacích starší výroby, s tímto problémem se díky absenci metalizovaných skel nesetkáte.

Další viník špatné mobilní komunikace ve vlacích je takzvaný hand-over. Stručně řečeno se jedná o předání probíhajícího telefonátu z jedné základnové stanice (BTS) do druhé. Specifikace GSM nám přitom říká, že problémy s hand-overem nastávají již při rychlosti 120 km/h. Tuto rychlost některé vlaky v Česku běžně překračují - příkladem je například expresní vlak Pendolino.

Abychom si ovšem jenom nestěžovali, je třeba zmínit intenzivní snahu Českých drah o větší dostupnost mobilního signálu ve vlacích. Do vagonů již několikátým měsícem instaluje takzvané repeatery. Zařízení funguje tak, že anténa na střeše vlaku získává mobilní signál z okolí a prostřednictvím několika vnitřních vysílačů ho distribuuje přímo mezi cestující.

Vadí vám telefonování spolucestujících ve vlaku, autobuse či tramvaji? Jste pro úplný zákaz telefonátů v dopravních prostředcích, nebo se vám zamlouvá britské řešení "tichých vagonů"? Diskutujte na toto téma ve fóru Mobil.cz. Vyjádřete svůj názor.