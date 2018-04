Britové zakázali reklamu na iPhone. Není to poprvé

"Co je tak skvělého na 3G? Pomůže vám dostat se ke zpravodajství. Opravdu rychle. Ukáže vám cestu. Opravdu rychle. Umožní stáhnout takřka cokoliv. Opravdu rychle," zní v třicetisekundovém spotu na Apple iPhone 3G.

Obsah reklamy se ovšem nelíbil sedmnácti občanům, kteří hromadně upozornili ASA (zkratka z anglického Advertising Standards Authority), tedy britskou nezávislou obdobu Rady pro reklamu. Ta nyní rozhodla, že spot se v této formě nesmí znovu dostat na obrazovky.

"Firma Apple uvádí zákazníky v omyl, když tvrdí, že stahování e-mailových příloh či načítání internetových stránek trvá jen zlomek vteřiny," uvádí ASA s tím, že ve skutečnosti je přístroj mnohem pomalejší.

Zatímco v minulosti se k podobným nařčením společnost Apple nechtěla žádným způsobem vyjadřovat, u tohoto sporu zaujala obranné stanovisko. "Průměrný divák reklamu zajisté pochopí. Chtěli jsme ukázat, že ve srovnání s předešlou generací telefonů iPhone je 3G verze opravdu mnohem rychlejší. Abychom ukázali výhody nového přístroje, museli jsme v reklamě zjednodušovat," tvrdí zástupci firmy Apple.

Argumenty společnosti však britský úřad nepřesvědčily natolik, aby dal vysílání reklamy zelenou.

Má ASA spadeno na Apple?

Není to poprvé, co se Apple dostal do sporu s úřady. V srpnu letošního roku to bylo taktéž kvůli reklamě vyzdvihující kvality internetového připojení v iPhonu. V ní se doslova říkalo, že "všechny části internetu jsou v iPhonu". ASA tento spot označila za klamavý.

"Prohlížeč Safari, který je v telefonu předinstalovaný, například nepodporuje platformy Flash nebo Java. Tyto prvky jsou přitom součástí mnoha internetových portálů," tvrdili tehdy zástupci úřadu. Firma Apple se ke sporu nevyjádřila.

Apple iPhone 3G se v srpnu tohoto roku začal prodávat i v Česku. Ve své nabídce ho mají O2, T-Mobile i Vodafone. Pouze s prvním jmenovaným operátorem lze v současnosti využívat technologii 3G, a to jen v několika málo oblastech.