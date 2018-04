Britové se nedokáží vzdát mobilu ani při sexu

Průzkum, který list provedl mezi uživateli mobilní sítě ve věku od 18 do 40 let, ovšem také naznačil, že tito lidé mají pocit, že jejich společenský život doznal s mobilem pozitivních změn.

Na druhou stranu ale dotázaní připouštějí, že už si svůj život bez tohoto výdobytku moderní doby prostě nedokáží představit.

Sociální antropoložka Kate Foxová má za to, že mobil plní v životě moderního člověka významnou roli, protože "pomáhá vytvořit pocit sounáležitosti a navíc se stal i vysoce účinnou protiváhou tlaku a odcizení provázejících současný život".

V anketě Daily Mirror odpovídalo 16 500 lidí a čtvrtina z nich připustila, že pokud by přišla o mobil, dopadl by na ně pocit osamění. Dalších devět procent respondentů si myslí, že bez mobilu už by si prostě nepřipadali "normální".