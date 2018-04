Britone - další zájemce o licenci

Dalším zájemcem o třetí mobilní licenci je konsorcium Britone. To se oficiálně presentovalo během pátečního dopoledne. A nejde o nijak bezvýznamné konsorcium - i tentokráte jde o silnou zahraniční firmu, jíž není nikdo jiný, než British Telecom. Českou stranu pak zastupují mezi veřejností méně známé Telekomunikační montáže Praha - TMP.

V obou případech ale jde o firmy významné. BT s tržním kapitálem přesahujícím 60 miliard liber patří mezi největší telekomunikační společnosti a v pevných telefonních sítích je nepsaným ukazatelem kvality telekomunikačních služeb. Také v mobilních sítích je BT významná společnost a majetkově je v telekomunikačním světě dobře postavena: vlastní 26% ve francouzském Cegetelu, 45% německého Viag Interkom (E2), 45,5% italského Albacomu, 17,8% španělského Airtelu, dále 33,3% švédské Telenordie a 24,4 v švýcarském Sunrise. Kromě toho provozuje britskou mobilní síť Cellnet. Výčet majetkových propojení samozřejmě není úplný, zmíněny jsou jen nejvýznamnější společnosti.

TMP jsou zase dnes snad největším montérem telekomunikačních zařízení a pro oba operátory TMP montovaly sítě GSM, takže ve výstavbě GSM sítí jsou TMP významnými českými odborníky. A to je zkušenost, která se hodí!

A nyní jak si to Britone představuje?

Především jsou známy majetkové poměry - očekávaných 51% vlastní BT a zbylých 49% TMP. Jako snad jediné konsorcium také Britone oznámilo, jak hodá pokrývat - především také proto, že do odevzdání nabídek zbývaly v den oznámení už jen dva pracovní dny... Do konce roku 2000 hodlá Britone pokrýt 70% populace, do konce roku 2001 pak celých 95%. To jsou odvážné plány! Náklady na pokrytí těchto plánů pak mají přesáhnout 26 miliard Kč - presiden BT pro Evropu Pat Gallagher ovšem upozornil, že podle jeho zkušeností bývá proinvestovaná částka výrazně vyšší.

Britone v případě získání licence očekává, že v prvních letech vytvoří cca. 800 nových pracovních míst v telekomunikacích a službách, z toho 400 míst by představovalo nové středisko služeb. To se konsorcium již nyní rozhodlo umístit do Ostravy, kde je vysoká nezaměstnanost a firma kromě pomoci regionu také ušetří na mzdách. K podobnému kroku - tedy odsunu centra klientské podpory z Prahy - ostatně již dříve přistoupil EuroTel i RadioMobil.

Konsorcium také přepokládá, že do roku 2007 se penetrace mobilních telefon dosáhne 37 procent ze současných 12 procent. Ostatně British Telecom hodlá po liberalizaci trhu nabídnout i svoje telefonní a datové služby přenosu hlasu, dat, multimédií - například posuvem skupiny produktů Concert a investicí do páteřní sítě na území České republiky, Polska a Maďarska, případně i Slovenska, pokud se zde stabilizuje politická situace.

Jak zhodnotit toto konsorcium? Dvě silné společnosti to rozhodně jsou a jejich jméno je zvučné. Nicméně oproti silné čtyřce přeci jenom patří v tomto případě mezi více-méně nahodilé hráče, tedy mezi firmy, které si na licenci vzpomněly letos a které na přípravě na ni nepracují tak dlouhou dobu, jako "čtyřka" dosavadních favoritů tendru.

Do jaké míry bude pro favorizovanou "čtyřku" výhodou dlouhodobá příprava? To uvidimé - 17. srpna 1999 končí příjem nabídek a pak se rozhodne...