British Telecommunications vidí miliardy v bezdrátových sítích

Největší Britská telekomunikační společnost British Telecommunications Plc zveřejnila stanovisko k očekávanému nárůstu připojení bezdrátových síťových produktů do nových bezdrátových komunikačních sítí, ve kterém tvrdí, že v prním roce poskytování služeb se odhaduje prodej služeb a produktů za přibližně 56 miliónů dolarů.

Sítě, které umožní zákazníky bezdrátově spojit s internetem a jinými online systémy budou v anglii k dispozici na trhu od příštího roku. Alespoň takové jsou plány společnosti British Telecommunications.

Boom internetu po světě způsobil to, že lidé chtějí a potřebují sdílet zařízení a prostředky připojené k online systémům ať už z domova, či z práce a budou využívat hojně i nový druh připojení k nim. BT odhaduje, že v prvním roce bude službu užívat přes 5 miliónů uživatelů z Velké Británie a v následujících pěti letech bude užívat "home networks" přes 10 miliónů uživatelů.

Jinde ve světě se sice bezdrátové připojení k internetu nebo dokonce bezdrátové soukromé sítě provozují, ale British Telecommunications se do toho, jak se zdá chystá nejspíš pořádně šlápnout. Uvidíme, zdali bude podobná akce následovat i v naší republice nějakým provozovatelem ať již bezdrátových, či pevných sítí, ale za slušnou cenu, aby se vyplatilo například pro připojení k internetu (byť jen občasnému), pořizovat si domů bezdrátové spojení.

Jak je vidět, Britský operátor nespí a ve jménu pokroku a výdělku přibližuje bezdrátový internet i běžným uživatelům. V dnešní době je těžké vymyslet v komunikacích něco opravdu originálního, ale je velice jednoduché upravit něco jiného, co by již mohlo "obyčejným lidem" být přístupnější natolik, aby to začali využívat.