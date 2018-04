British Telecommunications nabízí volání na internet ZDARMA

BT spustil přístup k internetu přes telefonní číslo 0800, což jak víme znamená, že hovor platí volaná strana. To nás ale nemusí zajímat, kdo to platí, ale spíše to, že my máme internet zdarma. Nebyl by to ovšem správný Telecom, aby zde nebylo nějaké omezení. BT totiž uživatelům svých internetových služeb poskytuje internet zdarma pouze od pátku od půlnoci, do téhož času nedělního. Oproti tarifu Internet 99 nabízeného společností SPT Telecom u nás je to přeci jen zajímavá změna.

Zákaznící stále budou platit měsíční poplatky za připojení k internetu, což je ovšem výhodnější než platit tyto poplatky a navrch k tomu i poplatky za hovorné. Oprávnění uživatelé si ale nejprve budou muset nahrát software, který jim umožní používat službu "BT Internet Weekend".

Bohužel je zde ale zavedena ochrana proti zneužití linek a jsou zde timeout hlídače, které vás po 20minutách nečinnosti jednoduše odpojí. To by ani nevadilo, ale větší problém je v tom, že vás systém odpojí po 2 hodinách používání s tím, že se pak můžete znovu napojit. Zřejmě to má zamezit zahlcování uzlů providera stahováním velkých souborů. Do jaké míry je ovšem tato skutečnost praktická se ukáže až za delší čas.

British Telecom zatím neuvažuje o zpřístupnění služby i během týdne - hodlá ji používat především jako lákadlo na svoje internetové služby, jimž nyní řádně zatápí nabídky internetového přístupu zdarma. Těch se v Británii nyní řádně urodilo a výborně prosperují. Za takovýto internet se neplatí žádné měsíční poplatky, platit za používání telefonní sítě ale platit musíte.