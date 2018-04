British Telecom se spojuje s AT&T

Nikdy nemohlo být ani pochyb o tom, že jeden z největších evropských operátorů British Telecom má chuť vstoupit na rozsáhlý americký telekomunikační trh. Vloni mu tyto záměry překazil WorldCom, když převzal za rekordní třicetimiliardovou sumu americkou MCI, na kterou BT vnadil již od roku 1993, kdy MCI lovil do společné aliance Concerto.

British Telecom nyní oficiálně potvrdil, že svoji pozici bude upevňovat na americkém trhu díky faktickému spojení s dalším americkým gigantem AT&T. S ním totiž BT vytvoří společný podnik s obratem hodně přesahujícím 10 miliard dolarů.

Proč společný podnik? Fúzi takových gigantů, jako jsou BT a AT&T, jež mají na svých domácích trzích výrazně dominantní postavení, by totiž nepřenesly přes srdce antimonopolní úřady USA a Británie, na jejichž souhlasu by v případě fůze závisel úspěch celého obchodu.

Do společného podniku obě strany vloží svoje mezinárodní aktiva - tedy telekomunikační sítě a jejich infrastrukturu. Zisk dosud bezejmenné firmy se pro první rok odhaduje na 1 mld USD a samozřejmě by měl strmě narůstat podle toho, jak budou nadále narůstat aktivity nové firmy. Funkce americké AT&T a britského Telecomu samozřejmě zůstanou zachovány - i s jejich zisky.

British Telecom si dokonce ponechává svoje členství v alianci Concerto, přes nějž může alespoň částečně vizitovat situaci v MCI/WorldComu. Zato AT&T s největší pravděpodobností bude muset vystoupit z aliance WordlPartners, díky níž je napojena na Unisource, japonskou KDD a další operátory.

A na čem má vlastně nová společná firma vydělávat? Na migraci velkých zákazníků od klasických telekomunikačních sítí k IP telefonii a tedy k propojení firemních sítí a firemních telefonních linek do jediného systému - globálních IP sítí. Nesmyslná představa? Pro nadnárodní koncerny typu General Motors nebo Volkswagen je to rajská hudba. Nasazení této rajské hudby bude BT a AT&T stát v prnvích čtyřech letech minimálně jednu milardu dolarů, díky čemuž se IP telefonie dostane do 100 velkých měst. Samozřejmě se očekává, že AT&T do projektu vloží svoje již vybudované gatewaye.