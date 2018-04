British Telecom má podobné problémy jako ten náš

Jde o to, že nic netušící zákazníci BT jsou nuceni zaplatit horentní účty, respektive za spojení na sexuálně orientované linky, ačkoliv tam nikdy nevolali. Pokud nezaplatí, jejich domácí telefony ohluchnou, takže jejich jednou šancí je nejprve zaplatit účet v řádu několika stovek liber (desetitisíců korun) a pak se přít s British Telecomem. Podobný postup známe i od nás, ale britský operátor navíc čelí vážnému podezření, že podvodů s telefonními účty zákazníků se dopouštějí sami zaměstnanci BT nebo lidé z firem, s nimiž tato společnost spolupracuje.

Tvrdí to alespoň bývalý zaměstnanec BT, Bob Godsiff, jehož svědectví přinesla ve svém pořadu Focus televizní stanice Meridian. Godsiff se nechal slyšet, že „síť BT je snadno přístupná“ a dostane se do ní každý, kdo má „základní znalosti z oboru“. „British Telecom říká, že napíchnout se na telefon v její pevné síti prostě není možné. Říkám vám, že sám dobře vím, že je to možné. A půjde to do té doby, dokud s tím něco neudělají,“ prohlásil v pořadu Godsiff. Podle svědectví bývalého zaměstnance BT až polovina techniků firmy, které znal, se tu a tam připojila a zavolala si na účet nic netušícího zákazníka. Godsiff si také vybavil, že za dobu, kdy působil v British Telecomu, bylo kvůli tomuto prohřešku vyhozeno z firmy osm jeho kolegů. Vyhozeno, avšak nikoliv vyšetřováno nebo popotáhováno kvůli náhradám škod, upřesnil.

Godsiffovo svědectví se stalo vysvětlením několika případů z poslední doby, kdy se zákazníkům BT objevily ve vyúčtování vysoké částky za hovory na tzv. premium rate phones, kdy minuta může přijít na deset pencí, ale také na libru a půl. Prvním případem je manželský pár se Sussexu, který v době, kdy z jejich čísla někdo volal na erotickou linku, byli prokazatelně na jedné společenské akci. Další poškozenou byla žena, která byla v době, kdy se její hovory měly uskutečnit, v porodnici. Některé z těchto telefonátů byly dokonce na homosexuálně orientované linky… I další případy jsou podobné – poškozený nebyl doma, nikdo jiný telefonovat nemohl, ale účtu dominovala položka za „veselé“ telefonáty.

„Pokud to nemohl být zákazník, musel to být někdo jiný, a v devíti z deseti případů to jsou inženýři z BT nebo ze spolupracujících firem,“ domnívá se Godsiff. Mluvčí BT se pokusil zpochybnit věrohodnost bývalého zaměstnance, když konstatoval, že už u nich roky nepracuje, nevyloučil však, že se něco takového může stát: „Tvrdit, že jde o rozšířený jev, je ale nehorázná pomluva.“ Firmě se však vůbec nechtělo komentovat fakt, že z těchto erotických linek má podíl na zisku, což ostatně přizná rád málokterý operátor. Odhadovaný celosvětový zisk v branži „Zavolej, jsme veselé a hravé!“ přitom dosahuje více než 600 milionů liber ročně.

Poškození zákazníci jsou odhodláni vymáhat zpět peníze, které museli zaplatit za účet, aby nebyli odpojeni. Britská média jsou přesvědčena, že výsledek soudního sporu bude důležitou zkouškou a že v případě úspěchu lze očekávat, že počet žalob na BT se ještě zvýší. Jen u BT totiž každoročně reklamuje výši svého účtu za telefon více než čtvrt milionu Britů.

Na stejné potíže některých zákazníků Českého Telecomu poukázala před časem TV Nova. Bohužel i podle její reportáže byly šance postižených na úspěšné ukončení pře s operátorem velmi malé.