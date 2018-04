British Telecom a Bonton?

Boj o třetí mobilní licenci přivádí na společnou cestu firmy, u nichž bychom se toho nenadáli. Začínají se objevovat informace o konsorciích, kde za českou stranu není zastoupena telekomunikační společnost, ale společnost podnikající v zcela jiném oboru.

Již včera jsme informovali o tom, že British Telecom si hledá svého českého partnera a že jím patrně bude významná mediální společnost. Podle doposud neoficiálních informací by se partnerem British Telecom tak měl stát český gigant zábavního průmyslu společnost Bonton. Tu by pak za českou stranu měl doplnit podnik Telekomunikační montáže Praha.

Tyto informace, stejně jako mnoho dalších, zatím patří do sféry oficiálně nepotvrzených informací a toto partnerství je stále v jednání. Nicméně již nyní lze říci, že by šlo o další poměrně silnou skupinu - zkušenosti českého telekomunikačního prostředí důstojně zastupuje TMP. Zde je zajímavé, že TMP je cca. 0,5% podílu účastno i v RadioMobilu, nicméně tento podíl nepředpokládá žádné nekalé zásahy.

Společnost Bonton má rozsáhlé aktivity v zábavním průmyslu. Distribuuje videokazety, má rozhlasovou stanici, prodává Cdčka atd. Při jistém usměrňování ze strany zkušeného British Telecom by si Bonton uměl důkladně s distribuci telefonů poradit a zamotat distribuční politice operátorů hlavu - ostatně ne nadarmo RadioMobil balí Twist karty do obalů od Cdček; v Bontonu by to mohli vzít do slova…

Firmu British Telecom asi není třeba představovat, snad jen poznámka, že i ona by měla zájem stát se alternativním telefonním operátorem pevné telefonní sítě v ČR; k tomu by byla licence třetího operátora výborným odrazovým můstkem. Navíc BT, ačkoliv je to moloch řádný, patří mezi kvalitativní špičku pevné telefonie a takovou konkurenci nechat dýchat na záda SPT Telecom, by mohlo být krajně zajímavé.

Co dodat? Zájemců o třetí licenci je až podezřele mnoho, takže bude z čeho vybírat. Zda to bude právě Bonton s BT, ukáže čas a ministr Peltrám.