Británii pobláznila mobilní komunita Saw-You

V posledních třech letech se ve Velké Británii rozmohla mánie podobná Orkutu nebo komunitám na ICQ a chatech. Aplikaci Saw-You, která spojuje na mobilních telefonech nebo přes internet komunity komunikující pomocí SMS a MMS, používají statisíce ostrovanů.

Podle informací firmy Great Circle přibývá každý měsíc půlmilión členů. A protože každý z nich si může při vstupu do komunity vytvořit svůj obraz v animované postavičce nazývané Weemee a obraz svého ideálního partnera jménem Hotbabe, víme, o jakých idolech opravdu Britové sní.

Svou nebo svého Hotbabe si vytvořilo 25 tisíc Britů. Na kongresu Asociace GSM v Cannes se firma pochlubila, že tuto slušnou sumu údajů rozebrala a vyšlo jí, že blonďaté sexbomby a chlapáci s plnovousem jsou naprosto mimo mísu.

Mezi uživateli Saw-You jsou mnohem populárnější brunetky než blondýnky. Čtyři z pěti mužů si vysnilo Hotbabe s tmavými vlasy. Dívky jsou na tom podobně, ale to už je menší překvapení. Opět čtyři z pěti žen přikreslilo svému ideálu tmavé vlasy, ale to není všechno: mají rády vlasy krátké a rozčepýřené.

Svou šanci najít partnerku však snižujete plnovousem: 80 procent žen ho vysloveně nesnáší. A ačkoli dívky možná sledují poslední módní trendy, dvoudenní strniště nadchne jen 7 procent z nich. Pokud stále ještě fandíte bradce a stále ještě nemáte přítelkyni: vězte, že jen pouhá 2 procenta ženského pokolení ji hodlá tolerovat.

Hluboký pohled do očí – tím to většinou začíná. Pokud jste modrooký andílek, pak máte i naději, že to jen tím pohledem neskončí. V ideálním páru pak má mužská polovička modré oči a ženská zelené. Hnědé oči už jsou zajímavé jen pro pětinu dam a šestinu pánů.

Pozor na cigarety! Pokud nechcete zahnat svůj ideál hned na začátku, vyvarujte se kouření. 9 z 10 nekuřáků chtějí za partnera zase nekuřáka, takže pro kuřáka je 4krát těžší najít svou druhou polovičku. A je to ještě horší, protože celá polovina kuřáků chce za partnera nekuřáka.

Většina dívek si na Saw-You vybrala muže, kteří se zajímají o muziku, a jen 15 procent by chtělo, aby se jejich přítel zajímal o fotbal. To znamená, že u nich máte větší šanci, pokud hrajete na kytaru, než když dvakrát týdně kopete do míče. Ale musíte do něj kopat vlastní nohou, ne jen psychicky pomáhat Rosickému při přímém přenosu.

Věrohodnost údajů ze Saw-You snižuje to, že svůj ideál tvořili jen ti, kteří chtěli, ale jedná se i tak o obrovské množství dat. Běžný průzkum veřejného mínění se totiž dělá mezi několika stovkami (obvykle 1200) respondentů.