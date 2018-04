Zábavná ptákovina, udělejte si selfie z opravdových Lego kostek

Aplikace Brickshots plní přesně to, co slibuje. Umožní vám pořídit fotku čehokoli se vám zachce, popřípadě už nahrát jakoukoliv hotovou či nalezenou na internetu, a převést ji na mozaikové dílo. Práce s aplikací je rychlá, přehledná a skutečně dostanete přesně to, co výrobci slibují. Žádné reklamy, žádné zbytečné funkce navíc.

V hlavní nabídce si můžete i vybrat už předem nahrané a zpracované obrázky od ostatních uživatelů, nebo se pustit do vlastního tvoření. Fotografii pořídíte přímo pomocí aplikace, která vám posléze nabídne ořez fotografie a nastavení barevného spektra lego kostiček, ze kterých se bude výsledný obrázek skládat. Barevných kombinací je celkem sedm, což není moc, ale musíme brát v potaz, že výrobci pracují se skutečnými lego variantami barev, které se dají pořídit.

Následně už se můžete pustit do samotného tvoření. Aplikace vám nejen spočítá, kolik a jak velké kostičky budete k obrazci potřebovat, a také vám zpracuje návod krok po kroku. Kdyby vám nějaké kostičky chyběly, nabízí se vám i odkaz na oficiální lego obchod, kde se dají jednotlivě dokoupit.

Doporučujeme si nejdříve trochu pohrát s osvětlením či vzdáleností od objektu, ne vždy vám aplikace je schopná vygenerovat přesně rozpoznatelný obrázek. Dobře vygenerovaná mozaika bývá zpravidla výsledkem trošky trpělivosti a několika pokusů.

Aplikaci Brickshots si můžete pořídit zdarma do mobilu s operačním systémem Android či iOS.