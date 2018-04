Kytarista slavných Queen prodává vlastní kit pro virtuální realitu

18:17 , aktualizováno 18:17

Kytarista slavné skupiny Queen Brian May, uvádí na trh vlastní řešení pro virtuální realitu. Nečiní tak ovšem z ničeho nic. May je nadšencem do takzvané stereoskopie a pro její fanoušky již dříve vyráběl OWL Stereo Viewer, ze kterého jeho novinka vychází. Ta se navíc hodí pro téměř jakýkoli smartphone.