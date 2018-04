Březnové novinky v síti T-Mobile

Tarifní zvýhodnění Víkend+ bez paušálu

* Dva měsíce se počítají od prvního dne zúčtovacího období zákazníka v březnu 2004. Zákazníkům proto doporučujeme, aby si Víkend+ aktivovali dle začátku svého účtovacího období.

** Jedná se o Tarif 20 Start, Tarif 80, Tarif 200, Tarif 400 (včetně jejich variant se zvýhodněním HIT), Tarif Student, Tarif 20+20 a Tarif Data Unlimited.

Dobíjení Twist karty prostřednictvím GSM Banking

APN Internet Plus zajistí dostupnost zařízení z veřejného internetu

Změny v SMS službách

Po celé dva měsíce* si nyní mohou zákazníci T-Mobile užít víkendové volání za pouhých 0,50 Kč/min, aniž by museli platit standardní měsíční paušál ve výši 29 Kč. Tuto nabídku využijí jak ti, kdo tarifní zvýhodnění Víkend+ již mají, tak i uživatelé, kteří si jej teprve aktivují. S tarifním zvýhodněním Víkend+ lze za 0,50 Kč/min volat o víkendech a státních svátcích do sítě T-Mobile v rámci ČR. Zákazníci si jej mohou aktivovat ke svému stávajícímu tarifu**, a to bezplatně prostřednictvím hlasového profilu na Infolince T-Mobile nebo například nastavením služby přímo ve svém Profilu na t-zones. (Ceny jsou uvedeny bez 22% DPH).Zákazníci, kteří mají účet u České spořitelny, si mohou od poloviny února dobíjet kredit na Twist kartě také prostřednictvím služby GSM Banking. 24 hodin denně, doma i na cestách, a to i v zahraničí, si lze jenom za pomoci mobilního telefonu převést na kredit částku v rozmezí 200 až 3000 Kč. Pro využívání služby přitom není potřeba podepisovat žádnou další smlouvu ani cokoliv aktivovat. V případě, že má zákazník na SIM kartě starší verzi aplikace, která neobsahuje položku Twist dobíjení, je nutná aktualizace bankovní aplikace. Tu lze provést při návštěvě banky, kdy je zákazníkovi nahrána nová verze aplikace, nebo zavoláním na číslo 5610 a následnou aktualizací „na dálku“. Dobíjet kredit přes GSM Banking mohou již delší dobu i majitelé účtu u GE Capital Bank a druhý měsíc také zákazníci Živnostenské banky.Služba APN Internet Plus je určena zákazníkům, kteří potřebují mít při přístupu na internet prostřednictvím GPRS přidělenu veřejnou IP adresu (na standardním APN Internet jsou přidělovány privátní IP adresy a je využíván překlad adres, tzv. NAT). Při připojení na GPRS prostřednictvím APN Internet Plus je veřejná IP adresa přidělována dynamicky (tzn. při každém spojení odlišná). Přístup na internet s přidělenou veřejnou IP adresou je vyžadován některými specifickými aplikacemi (např. některými VPN klienty pro bezpečný vzdálený přístup do firemní sítě) nebo v situaci, kdy je potřeba, aby připojený počítač nebo jiné zařízení bylo možné kontaktovat z veřejného internetu. Při připojení prostřednictvím APN Internet Plus je možné využívat službu GPRSpeed Plus. Aktivace služby přijde zákazníka na 499 Kč (bez DPH) a její využívání není spojeno s žádným dalším měsíčním poplatkem. Přenos dat je účtován dle GPRS tarifu, který má uživatel nastaven, přičemž v jeho rámci může uplatnit volné jednotky.K 1. březnu 2004 se T-Mobile rozhodl ukončit tři SMS služby: Hlasovou SMS, SMS Fax a SMS na Operator/Pager. Důvodem k tomuto kroku je nízká užívanost služeb, respektive existence služeb, které nabízejí totéž, ale ve vyšší kvalitě a jejichž používání je pro zákazníka mnohem jednodušší. Od 1. 12. 2003 mohou zákazníci T-Mobile posílat SMS na pevnou linku a fax z mobilu přímo, bez nutnosti pamatovat si a zadávat klíčová slova a přístupové číslo 4616 k těmto službám. Nová služba SMS na pevnou linku nabízí výrazně lepší kvalitu mluveného textu a navíc pozná, zda cílový telefon umí SMS přijmout jako text, nebo jako fax, a podle toho zprávu doručí. Od února není nutno číslo adresáta volit v mezinárodním tvaru a od března služba podporuje i faxy. Jde tedy o výrazně vylepšenou variantu služeb Hlasová SMS a SMS Fax.Službu SMS Operator/Pager uvedl T-Mobile na trh v roce 1998, tedy v době, kdy operátory a pagery hrály podstatně významnější roli než dnes. Služba byla využívána malým množstvím zákazníků, kteří měsíčně poslali pouze několik desítek zpráv. SMS na operátory/pagery lze i nadále zasílat prostřednictvím služby SMS Email. Za použití služby SMS Email platí zákazníci od 1. 1. 2004 stejnou cenu jako za odeslanou SMS.