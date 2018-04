Březen přinesl tisícové slevy mobilů u operátorů

S příchodem měsíce března jsou tu změny cen u našich operátorů. Modelů, které šly s cenou dolů, je nezvykle velké množství, a tak si na své přijde opravdu každý. Ty nejvýraznější změny cen ale hledejte u O2, kde svou cenu snížilo přes dvacet různých modelů. Například komunikátor Sony Ericsson P1i je nyní o více než tři tisíce levnější, stejně tak i špičkový pracovní nástroj Nokia E90.

Pozadu však nezůstal ani operátor T-Mobile, především co do počtu zlevněných modelů. Levněji teď nabízí stylový Samsung D900, a to rovnou o čtrnáct set korun. Pod hranici jedenácti tisíc pak snížil cenu u velmi kvalitního fotografa Samsungu G800. Ke snížení cen však došlo také u Vodafonu, kde má největší sleva hodnotu rovné tisícovky a přišla u Samsungu U600.