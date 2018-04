Samsung zvažuje po brexitu přesídlení své britské centrály

Samsung se už vyjádřil, že si hledá novou lokalitu na evropské pevnině, ve státu, který je součástí EU. Jde zejména o princip - pokud chce Samsung obchodovat s Evropskou unií, měl by logicky mít svou centrálu v jednom ze států do ní patřících. Vzhledem k tomu, že Británie brzy Unii opustí, je potřeba se tomu přizpůsobit.

Dalším z důvodů je také případné zavedení importních tarifů, které by tak zvedly cenu dovážené elektroniky společně s oslabením britské libry. To by ubralo na důležitosti britského trhu a společnosti by se v takovém případě začaly soustředit na trhy v jiných zemích. V médiích zazněly také spekulace, že podobné kroky chtějí učinit i firmy LG a Acer.

Samsung momentálně pokrývá 12,8 % všech mobilních tržeb v Evropě, ačkoliv ještě před třemi roky byl tento podíl více než 21%. Za tuto dobu tak Samsung například v Británii zastavil svou divizi fotoaparátů a kamer a také se rozhodl pro neuvedení modelu Galaxy Note 5 na evropský trh. Zároveň je také nejistá budoucnost programu výměny nových modelů telefonů Galaxy za staré každých 12 měsíců, který ve Velké Británii spustil Samsung letos na jaře.