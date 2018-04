Brazilští vězni mají smůlu, policejní pes najde jejich mobily

Fuzil, přezdívaný také jako čtyřnohý detektor mobilů, bude povolán do akce, když při prohlídkách ve věznicích selžou obvyklé postupy. Během výcviku se psovi podařilo vyčmuchat ve vězení již 13 mobilů. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na brazilská média.

Policejní pes začal s "lovem mobilů" nejprve v mužské věznici Ribeirao Preto, která je vzdálená asi 300 kilometrů od města Sao Paulo.

"Od této chvíle budete mít problém, tento pes vaše přístroje vyčenichá," varoval trestance cvičitel Ricardo Cazaroti. Fuzil patří do elitní policejní skupiny, která pátrá po drogách a výbušninách. Jeho speciální výcvik trval sedm měsíců. Za své výkony dostával pamlsky nebo svou nejoblíbenější hračku: žlutý tenisák.

Ve vězení by měl pracovat šest let. O své další uplatnění i v civilním životě se však podle agentury DPA nemusí obávat. V mnoha domácnostech se mobily často ztrácí, takže by takového profesionálního pomocníka jistě uvítaly s otevřenou náručí.