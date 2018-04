Brain Master - čtyři logické pecky pro PDA v jednom

Logické hry patří na kapesních počítačích mezi nejpopulárnější žánr. Není se ani čemu divit - jsou nenáročné na výkon, lehce se ovládají stylusem a také mnohdy zaberou hodně času na řešení, tudíž jen tak neomrzí.

Brain Master je přesně takový, nabízí celkem čtveřici her, z nichž dvě - Sudoku a Rubikova kostka, jsou poměrně známé. Hra navíc existuje v několika grafických verzích (včetně podpory VGA displejů) a užijí si ji jak majitelé PocketPC zařízení, tak palmů.

Na úvodní stránce si můžete vybrat jednu z nabízených her a pustit se do řešení.

Sudoku asi netřeba nikomu představovat; hra, ve které je vaším úkolem uhodnout umístění čísel od jedničky do devítky v každém čtverci, sloupci a řádku, aniž by se opakovala. Vybírat můžete z jedné ze čtyř obtížností, zobrazit si nápovědu pro řešení jednotlivých úloh nebo si vytvořit sudoku vlastní. Všechny výsledky se ukládají do statistik pro jednotlivé obtížnosti. Nechybí možnost tahu zpět či vepisování poznámkových čísel do jednotlivých buněk.

Také Rubikova kostka patří mezi známé. Principem je složit stejné barvy na každé straně. Kostkou můžete otáčet ve všech směrech, provést tah zpět nebo hru uložit. Na výběr je ze dvou typů hry - klasická a puzzle, ve které máte za úkol složit kostku podle předem dané předlohy. Těch je na výběr několik desítek, takže příznivci Rubika se určitě nudit nebudou.

Pentamino je puzzle, ve kterém máte za úkol vměstnat do předem dané plochy jednotlivé tvary tak, aby jí přesně zaplnily. Může to znít jednoduše, když však na konci zjistíte, že vám jeden dílek do zaplnění pole přebývá a druhý schází, nezbyde nic jiného, než začít hrát odznovu a vymýšlet jinou strategii.

Hra umožňuje volbu plochy z více než třicítky tvarů od nejjednodušších po různé složité obrazce.

Poslední hra - Einstein - je pro opravdové fajnšmekry. Cílem je seřadit v jednotlivých buňkách čísla, písmena i symboly podle předem daného klíče. Ten je však poměrně sofistikovaný a nejprve se v něm musíte naučit číst. K tomu vám naštěstí pomůže nápověda, která je však (pro všechny čtyři hry) v angličtině.

Pro chvíle oddechu tvůrci hry připravili také několik kreslených vtipů. Ty najdete v sekci Rewards, avšak nedostanete se k nim jen tak - zpřístupníte je tím, že vyřešíte některý puzzle. Za každé úspěšné dokončení získáte určitý počet bodů, které můžete následně proměnit právě za zpřístupnění některého ze vtipů.

Hru si můžete zakoupit na těchto stránkách za 15,33 eur, případně stáhnout její trial verzi pro různé platformy.