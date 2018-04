Brain Forest Professional je tady !

Firma Aportis patřila kdysi k nejznámnějším softwarovým firmám na Palm platformu. Vynalezla úsporný formát Aportis DOC, který použila ve stejnojmenném DOC readeru a tento program se stal základem pozdějších DOC programů. Firma vydala rovněž vynikající outliner Brain Forest jako standalone aplikaci na Palmy.

Jenže pak šel čas a Aportis se jakoby odmlčel. Jejich AportisDOC se stal postupem doby předraženým produktem, který toho uměl stále méně a méně, než jeho konkurenti.

Rovněž na poli outlinerů se objevili rivalové - programy jako ThoughtMill, Arranger, ListMaker se hlásily o své místo na slunci. Na rozdíl od DOC kategorie si však v kategorii outlinerů udržel BrainForest své vedoucí postavení a ukázal, že byl na svoji dobu geniálně vymyšlen a ani pozdější vývoj konkurenčních programů nedokázaly jeho postavení ohrozit.

U Aportisu je každý upgrade doslova událostí. Nedávno se objevila verze 1.0 jejich nové verze BrainForestu s dovětkem "Professional" a s vyšší cenou. Zatímco BrainForest Mobile edition se prodává za 30$, je verze Professional nabízena za 39,95$ a na CD-ROMu za 49,95$.

Verze Professional se liší od Mobile tím, že obsahuje výkonnou desktop část (ve verzi pro PC i Mac), která "umí" totéž, co aplikace v Palmu a ještě mnohem víc.

Lze zde načítat databáze, upravovat je, provádět operace export/import, tisknout a provádět bežné editační operace s "branch" i "leaf" jako v Palm programu.

Velmi užitečná je například funkce "custom" exportu, kde můžete nadefinovat jednotlivě pole k exportu i oddělovače dat. Lze takto převést jednoduše data třeba do Excelu, či do databázového programu. Přes HTML formát můžete zase exportovat souboru do firemního Intranetu atd..

Změn naznal i program do Palmu - zejména uživatele potěší nový Plug-In Time-Line, který zobrazí jakýsi Ganttův graf položek BF souboru, který lze agregovat pomocí pop menu do různých období dle délky.

Je to vše nutno vidět, každopádně se jedná o první takovouto myšlenku na Palm počítačích (Ganttovy grafy pro zobrazení úkolů od-do již dávno znají uživatelé Epoc počítačů). Time-Line PlugIn přímo vybízí k tomu, předělat si do BrainForestu svoji databázi úkolů (program umí export do ToDo).

BF Pro je (věren též svému názvu) zpracován velmi profesionálně. Obsahuje dva BF soubory s popisy Palm a desktop programu. Součástí jsou tři obšírné a vyčerpávající pdf manuály - QuickStart, BF-Mobile a BF-desktop, kde se dozvíte opravdu vše potřebné (i nepotřebné).

Celkově shrnuto a sečteno - nový BrainForest je velmi povedená aplikace a pro profesionály, kteří si zvykli organizovat informace tímto způsobem, je to asi jediná opravdu solidní volba (nepoužívají-li MS Project ve spojení s Natara ProjectHand).