Bowphone BP4010M (pro nejširší vrstvy)

Nákup

Přístroj standardu CT0-CZ je zabalen v menší šedivé krabici. Balení obsahuje základnu, sluchátko, nabíječku, telefonní kabel, manuál a homologační list. Sluchátko se před prvním použitím musí v základně nabíjet deset hodin.

Základna

Je poměrně malá, jen o něco málo větší než sluchátko. Rozměry 95x160x55 mm umožňují umístění i do těsných míst. Anténa je teleskopická v délce 70 cm. Nalezneme zde červenou víceúčelovou kontrolku. Svítí v době nabíjení a telefonního hovoru. Bliká při pagingu. Paging se aktivuje tlačítkem pod kontrolkou. Ze zadní strany jsou konektory pro nabíječku, telefonní kabel a přepínač pulzní/tónové volby.

Sluchátko

Má rozměry 59x149x29 mm. Pevná anténa z přístroje vystupuje 63 mm a dá se vyšroubovat. Na boku sluchátka nalezneme vypínač (on/off). Je trochu zapuštěn, a když chce přístroj zapnout musíme zabrat. Náhodné vypnutí tedy nehrozí. Kontakty pro nabíjení jsou na spodní straně sluchátka.

Tlačítka jsou dvojího druhu. Bílá (0-9,*,#), které svítí červeně při manipulaci s klávesnicí a při příchozím hovoru. Ostatní tlačítka (šedivá) již podsvícená nejsou. Tlačítka při stisku pípnou a nelze to vypnout. Mám pocit, že popis tlačítek se může častým používáním smazat. Sluchátko má matovou barvu a jsou na něm vidět všechny otisky

Popis tlačítek

TALK ST-BY - přijmutí nebo ukončení hovoru

HOLD odložení hovoru

VOLUME - hlasitost ve sluchátku. Lze nastavit v průběhu hovoru tři stupně, které jsou na displeji signalizovány textem VOL a patřičným počtem kroužků.

FLASH -zpětný dotaz. Používá se v případě napojení na pobočkovou ústřednu.

RDL/PAUSE - slouží pro opakování naposledy volaného čísla. V tom případě svítí na displeji rdl. Bohužel není číslo vidět, tak si ho musíme pamatovat. Při zadávání čísla lze tuto klávesu použít pro zadání pauzy. Na displeji se znázorní znakem P.

AUTO - více funkční klávesa. Používá se pro ukládání a vyvolávání čísel z paměti, nastavení úsporného režimu (5 úrovní) a změna vyzvánění (rychlé, pomalé)

CH - změna kanálu. Pokud v průběhu hovoru dojde k rušení, lze tímto tlačítkem přeladit na jiný kanál. Kanálů je celkem dvanáct a číslo právě použitého je zobrazeno na displeji. Pokud jsme na hranici dosahu nebo úplně mimo, k přeladění nedojde a ozve se trojí pípnutí.

MUTE - odpojení mikrofonu

* - používá se na dočasné přepnutí do tónové volby

Displej



Má dva řádky. První pro symboly, druhý pro čísla a má délku dvanáct znaků.

SYMBOLY

CH - pod tímto symbolem se zobrazuje číslo právě používaného kanálu

MEM - signalizuje použití klávesy AUTO

OUT RANGE - sluchátko je mimo dosah základny

BATERIE - baterie se skládá ze tří částí, které signalizují plné nabití, poloviční a vybitou baterii.

Na druhém řádku se objevuje délka hovoru, aktivní kanál, použití klávesy Redial (RDL), režim Hold a nastavení úsporného režimu.

Úsporný režim

Je možno nastavit od jedné do pěti. Jednička je provoz bez úspory, pětka je maximální úspora. Úspora tkví v tom, že je méně častá komunikace mezi sluchátkem a základnou. Úsporné režimy se projeví tím, že při příchozím hovoru může sluchátko zvonit se zpožděním. Standardní nastavení je na úrovni tři. Je možné zjistit, jak je tento režim nastaven stisknutím tlačítek # a *.

Práce s pamětí

Pomocí tlačítka AUTO můžeme nastavit pod klávesy 0 až 9 nejpoužívanější čísla. Postupujeme následovně:

AUTO

zadáme telefonní číslo

opět AUTO

0 - 9 (kam uložit)

Volání provedeme takto:

TALK ST-BY

AUTO

0 - 9

Čísla lze v paměťových registrech prohlížet. Stiskneme # a číslo paměťového registru.

Telefonování

Před prvním telefonátem musíme sluchátko přihlásit k základně. Je nutné ho zapnout a vložit do základny, a tím je přihlášení hotové. Případně nastavíme na základně pulzní/tónovou volbu. Při této manipulaci (pulzní/tónová) je nutné sluchátko vložit do základny (znovu přihlásit), jinak si stále pamatuje původně nastavenou volbu.

Hovor přijmeme buď zvednutím sluchátka ze základny, stiskem tlačítka TALK ST-BY nebo stiskem libovolného tlačítka (kromě MUTE). Ukončení hovoru provedeme odložením do základny nebo stiskem TALK ST-BY. V okamžiku příchozího hovoru se rozsvítí klávesy, takže v noci telefon bez problémů najdeme. To je pěkné.

Odchozí hovor realizujeme stiskem tlačítka TALK ST-BY a zadáním čísla, případně využijeme paměťový registr nebo redial.

Baterie

Ni-HM 3,6V 280 mAh. V pohotovostním režimu vydrží sluchátko 80 hodin, hovorový režim 8 hodin. To je docela ucházející. Šroub pro kryt baterií je umístěn vedle napájecích kontaktů. Dosah

Aúúúú. Výrobce udává 200 metrů ve volném terénu. Jaký je dosah v zastavěné oblasti, to už zde napsáno není. Když jsem stál u základny, vše bylo v pohodě, ale už ve vedlejší místnosti se příjem podstatně zhoršil a pak se to stalo. Trojité pípnutí a symbol OUT RANGE. Vzal jsem metr a začal měřit. Bylo to necelých šest metrů a sluchátko nenašlo základnu. Nebo základna sluchátko? Na přímou viditelnost (základna za oknem) jsem se dopracoval asi na třicet metrů. Dosah je tedy nejslabší stránkou tohoto přístroje. O patro výše jsem byl taky bez signálu. Takže skutečně do jedné místnosti a základna ve viditelném dosahu. Výrobce na toto už tak trochu pamatuje, protože v manuálu je uvedeno několik postupů, jak si vylepšit příjem a prodloužit dosah. Tak pokud chceme být v pohodě, nezbude nám nic jiného, než experimentovat a přenášet základnu z místa na místo a různě naklánět anténu. Doporučuji udělat mapu prostoru a důrazně vyznačit hluchá místa. Ale abych jenom nekritizoval. Ve volném terénu 200 metrů téměř odpovídá. Sice s jistým zarušením, ale dalo by se této hodnotě věřit.

Další věc, která je poměrně nepříjemná, je tlačítko CH pro změnu kanálu při zarušení. Při jeho stisku je stávající hovor přehlušen pípnutím a šramocením. To celé trvá asi dvě tři vteřiny, takže přijdeme o část hovoru. To se mi nelíbí. Pokud stiskem tlačítka CH měníme kanál, nastavuje se kruhově další nižší, takže musíme projet všech dvanáct a najít ten nejlepší. Pokud stiskneme tlačítko TALK ST-BY pro zahájení hovoru, použitý kanál se také kruhově snižuje o jednu

Příslušenství

Protože se jedná o levný přístroj, nelze dokoupit další sluchátka. Přístroj se dodává v tmavě šedé a tmavě zelené barvě.

Manuál

Podrobný, názorný s množstvím obrázků v délce 26 stránek.

Tabulka parametrů

Standard CT0-CZ Kmitočtové pásmo 31/40 MHz Počet kanálů 12 (s automatickým výběrem) Maximální vysílací výkon 10 mW Digitální bezpečnostní kód 20 bitů Dosah ve volném terénu až 200 m Druh volby pulzní/tónová Flash 100 ms Napájení-základna síťový napáječ 12V, 200 mA sluchátko Ni-HM 3,6 V, 280 mAh Pohotovostní režim až 80 hodin Hovorový režim až 8 hodin Provozní teplota -10 - +55 C (mezní hodnoty) Rozměr základna 95x160x55 mm Rozměr sluchátko 59x149x29 mm

Závěr

Napadlo mě jedno přísloví. Za málo peněz přiměřeně muziky. Je to jeden z nejlevnějších přístrojů na trhu (3100 s DPH, září 1999) a tomu také odpovídají parametry. Pokud se budeme pohybovat v těsné blízkosti základny, tak příjem bude ucházející. Jinak musíme experimentovat.

Zobrazení hovorového času a podsvícení klávesnice je klad, který není běžný ani u vyšších typů. Deset pamětí a dva typy zvonění, to už je běžná věc. Pokud chceme bezdrátový telefon a nemáme moc peněz, tak je tento přístroj vhodná volba. Standard CT0 by se už ale používat neměl. Jsem z tohoto přístroje trochu na rozpacích, ale věřím, že si své příznivce rozhodně najde.

Děkujeme firmě ATEX (http://www.atex.cz) za zapůjčení přístroje.