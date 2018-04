Bouřka je pro naše operátory stále vážný problém

Páteční večer a sobotní ráno prověřilo schopnosti našich mobilních sítí. Důvodem těchto poruch byla silná bouřka, která se nad územím ČR přehnala. Největší problémy měla podle ohlasů našich čtenářů síť RadioMobilu, k poruchám ale došlo i u Oskara, zatímco jen minimálně byla postižena síť Eurotel. Průběžně nám do redakce docházely maily od čtenářů, které informovaly o problémech s přihlášením telefonů do sítě, o problémech při volání; některé sítě nepřijímaly hovory nebo hlásily, že "účastník není oprávněn přijmout hovor" (většinou se jednalo o T-Mobile). Jeden čtenář nám napsal o opravdu zvláštní poruše: „Asi před týdnem jsem aktivoval novou bankovní SIM kartu, původní kartu mi samozřejmě v ten samý okamžik deaktivovali. A při včerejší bouřce najednou telefon začal hlásit 'karta odmítnuta'. Tak jsem zkusil kartu starou... a co nevidím? Funguje. Že by T-Mobile neměl zálohu dat?“ Bouře někde způsobila úplné přerušení dodávky elektrické energie (např. Pardubicko), jinde byly ochromeny mikrovlnné spoje a došlo k přerušení spojení mezi základnovými stanicemi a centrálou.

O vyjádření k pátečním a sobotním poruchám jsme tedy požádali tiskové mluvčí nejvíce postižených sítí.

T-Mobile (Petr Stoklasa z tiskového oddělení společnosti)

Jednalo se o dva na sobě nezávislé problémy. Kvůli bouřce došlo ke krátkodobým výpadkům (do 10 minut) několika mikrovlnných spojů zajišťujících komunikaci mezi jednotlivými BTS (základnovými stanicemi) a BSC (Base Station Controller - základnová řídící jednotka, řídí někdy až několik desítek BTS).

Druhým problémem byla softwarová chyba, která zavinila nefunkčnost několika HLR. (Home Location Register čili Domovský lokační registr je databáze všech uživatelů, jež eviduje, kteří z nich právě spadají do dané územní oblasti; jsou zde zapsány údaje o jejich aktuální poloze, o dostupných službách apod.) Chyba se projevila přibližně v 18.30. Většinu postižených HLR se podařilo zprovoznit po 10 až 15 minutách. Zbývající registry byly zprovozněny přibližně ve 20.10. Po dobu výpadku byly využívány zálohy registrů. Změny služeb provedené v době mezi provedením zálohy a začátkem poruchy proto nebyly v době opravy aktivní. Po druhé hodině ranní již byla využívána aktuální databáze a všem zákazníkům byla obnovena jejich původní nastavení služeb.

Redakce: Mohli byste se vyjádřit k výpadkům roamingu v Chorvatsku, v Bratislavě a údajně také v Itálii?

K výpadku roamingu v Chorvatsku opravdu došlo, a to přibližně od pátku 18 hodin do neděle 6 hodin. Výpadek byl způsoben poruchou na trase jednoho z našich partnerů, kterého využíváme pro zajištění mezinárodní konektivity. Výpadky v Bratislavě a Itálii nám nebyly hlášeny.

Oskar (Roman Frkous z tiskového oddělení společnosti)

Silná bouřka s blesky ve čtvrtek večer minulý týden způsobila krátkodobé zatlumení nebo přerušení několika mikrovlnných spojů. Díky kontinuálnímu monitorování sítě byly všechny opravy provedeny během 15 minut a nejpozději do dvou hodin k plné spokojenosti zákazníků.

V následující tabulce jsou uvedena místa a přibližná doba výpadků jednotlivých sítí.



T-Mobile Chrudim 19.50 - 20.40 (výpadek elektrorozvodné sítě) Nové Město nad Metují (okr. Náchod) 20.00 - 22.00 Ostrava 19.00 - So dopoledne Kolín večer Příbram 19:30 - 21:30 Benešov 19:30 - 21:00 Brno večer - sobota dopoledne (na čísla 603/2xx xxx) Český Brod 18.30 - 20.00 Praha - Braník (Zelený pruh) celá noc Praha 8 - nespecifikováno 18.50 - 20.00 Praha - Smíchov 19.00 - 20.30 Praha - Barrandov 20.00 - 24.00 Praha - Stodůlky 20.00 - 22.00 Praha - Lhotka 20.00 - 21.00 Roaming Itálie Pá - So Chorvatsko Pá - So Slovensko (Bratislava) Pá

Oskar Chrudim 19.50 - 20.40 (výpadek elektrorozvodné sítě) Hranice (okr. Přerov) 15.00 - 17.00 Nové Město nad Metují (okr. Náchod) 20.00 - 22.00 Hradec Králové - Slezské předměstí 19.00 - 21.00 Teplice nad Metují - Lachov (okr. Náchod) celý Pá (kolísání signálu) Praha - Stodůlky 20.00 - 21.00 Kralupy n. Vltavou neděle 9.00 - 11.30