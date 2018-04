Bouře utočí na iPhone. BlackBerry Storm s dotykovým displejem oficiálně

O BlackBerry Storm se všeobecně ví již delší dobu, nyní společnost RIM představila svůj první model s dotykovým displejem oficiálně. Nové BlackBerry má zálusk především na populární iPhone.

Inspiraci mobilem od Apple dokládá obrázek, který byl zveřejněn na stránkách britského Vodafone. A právě Vodafone nabídne novinku Storm v Evropě. Na obrázku je nové BlackBerry znázorněno s uživatelským prostředím právě z iPhone. Operátor již tento obrázek stáhl.

Bouře se značkou BlackBerry má rozměrný displej s rozlišením 480 x 360 obrazových bodů. Displej je aktivní (TFT) a má úhlopříčku 3,25 palce. Displej je krytý sklem, ale dokáže zobrazit pouze 65 000 barev. Telefon má senzor, který automaticky upravuje podsvícení a nechybí ani pohybový senzor.

Podporováno je ovládání více prsty tzv. Multi-touch. Pro psaní je k dispozici několik způsobů zadávání znaků. V horizontálním zobrazení nabízí telefon tradiční klávesnici a QWERTY klávesnici SureType s více znaky na jedné klávese. V horizontálním zobrazení je k dispozici plná QWERTY klávesnice.

K fotografování má nové BlackBerry připraveno 3,2 megapixelový fotoaparát, který je vybaven automatickým ostřením. Nechybí blesk. Ve výbavě najdeme hudební (MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WMA Pro Plus) a video (MPEG4 H.263, MPEG4 Part2 Simple Profile, H.264, WMV) přehrávač. Hudbu lze poslouchat i přes klasická sluchátka díky audio konektoru 3,5 milimetru.

RAM paměť nové ostružiny má kapacitu 128 MB. Uživatelskou paměť 1 GB můžeme rozšířit pomocí paměťových karet microSDHC až o 16 GB. Konektivitu obstarává Bluetooth 2.0 (podpora stereo profilu A2DP) nebo USB datový kabel.

Výbava dále zahrnuje A-GPS navigaci, která využívá aplikace BlackBerry Maps. Navigaci lze využít i pro přidávání lokací do pořízených fotografií. Nové BlackBerry nabízí i aplikaci Documents To Go, která umožňuje editovat dokumenty ve formátech Word, Excel, PowerPoint a PDF.



BlackBerry Storm se zobrazeným uživatelským prostředím z iPhonu na stránkách britského Vodafone

.

Samozřejmostí je plná podpora e-mailu. E-mailový klient podporuje protokoly POP3, IMAP4 a SSL. Nechybí podpora Microsoft Outlook Web Access, Microsoft Exchange, IBM Lotus Domino a Novell Group Wise.

Evropská varianta modelu Storm s označením 9500 podporuje všechna čtyři pásma GSM a sítě třetí generace UMTS na frekvenci 2100 MHz. Podporovány jsou rychlé datové přenosy HSDPA v sítích 3G a datové přenosy EDGE v sítích GSM. Telefon lze využít i jako modem pro připojení notebooku na internet. Wi-fi však překvapivě chybí.

Nové BlackBerry Storm s rozměry 112,5 x 62,2 x 13,95 milimetru používá vyměnitelnou baterii s kapacitou 1400 mAh. Výdrž 155 gramů těžkého mobilu v pohotovostním stavu by měla podle výrobce dosahovat 15 dní. Hovorový čas dosahuje pěti hodin.

BlackBerry Storm nabídne v Evropě exkluzivně operátor Vodafone v průběhu podzimu. V USA bude novinku prodávat operátor Verizon Wireless. Americká verze s označením 9530 podporuje vedle sítí GSM a UMTS i standard CDMA s podporou EV-DO.

Tip: stáhněte si simulátor nového BlackBerry Storm zde.