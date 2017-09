Baseballová liga řeší skandál. Hráči při hře používali Apple Watch

Na neférové jednání soupeře si u vedení MLB stěžovali newyorští Yankees, pravděpodobně nejsou ovšem jediným „podvedeným“ protihráčem. Vyšetřování kauzy bylo zahájeno před zhruba dvěma týdny poté, co generální manažer Yankees Brian Cashman podal u kanceláře komisaře Roba Manfreda podrobnou stížnost, jejíž součástí měla být i důkazní videa zachycená během první zápasů série.

Na jednom z nich je zachycen asistent trenéra Boston Red Sox Joh Jochim, který se dívá na své Apple Watch a následně předává informace dvěma hráčům. Používání elektroniky je přitom na střídačce zakázáno. Podle newyorského klubu měl soupeř v terénu osobu, která sledovala televizní kameru snímající nadhazovače Yankees a prostřednictvím chytrých hodinek pak obratem předávala informace o herních signálech.

Nadhazovač s chytačem totiž při zápasech gestikulují a domlouvají se na dálku, jak vyzrát na pálkaře. Pálkař bostonského klubu Red Sox tak dopředu tušil, jaký nadhoz může očekávat.

„Ohledně prozrazování signálů žádné pravidlo nemáme. Je to součástí hry hodně, hodně dlouho. Za porušení pravidel může to použití elektronického vybavení,“ řekl Manfred k případu, o kterém jako první informoval list New York Times.

Komisař, který o vyšetřování informoval až nyní, nechtěl specifikovat, jaký trest by mohl bostonský klub Red Sox potkat. Aféra by podle něj měla být nicméně uzavřena do konce základní části, tedy do 1. října.

Manažer bostonského klubu John Farrell přiznává, že si je vědom pokusů hráčů ukrást soupeřovy herní signály. Neměl prý ovšem tušení, že k tomu využívají elektroniku.

Momentální lídr Východní divize Americké ligy, který míří do play off, přešel nicméně do protiútoku. Podal stížnost, podle níž měli Yankees zneužívat kamery televizní sítě YES výlučně k odcizení herních znamení svých protihráčů. Newyorský klub ovšem takové nařčení popřel.

Manfred informoval, že u obou stížností bude provedeno důkladné vyšetření s tím, že vedení Major League Baseball je přesvědčeno, že takovéto praktiky nejsou v nejvyšší severoamerické baseballové lize trvalou záležitostí.