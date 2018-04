Bosh představil nové mobilní telefony.

Prvním z nich je Bosch909 dual S

Na první pohled zaujme svou elegancí. Vzhledově vypadá opravdu pěkně. Představte si Bosh 908 bez flipu s metalicky šedým pásem uprostřed, černými lemy a modře podsvětleným displejem a máte jeden ze tří druhů provedení tohoto telefonu. Ale jistě bude lepší, když se podíváte níže na fotku.

Jak název napovídá jedná se o dualbandový telefon. Podporuje jak half rate, tak Enhanced Full Rate. Bosh 909 dual S má, jako jeho předchůdce Bosh 908, vestavěný HW modem, takže můžete posílat data nebo faxy z počítače bez použití PC karty.

K technickým datům. Hovorový čas se standardní baterií firma udává 312 minut, což je skoro 5 a čtvrt hodiny. To je dost slušný výkon. Standby čas se pohybuje kolem 179 hodin, což je potěšující. Hmotnost přístroje je 99 gramů a rozměry 112x50x17 milimetrů.

Displej je grafický a pojme 4 řádky po 18 znacích. Indikace baterie i signálu má 4 stupně a stupnice jsou umístěny po stranách displeje svisle podobně, jako u Nokií.

Přístroj disponuje 27 melodiemi, které máte na výběr. Paměť postačí na 255 (závisí také na telefonní kartě) telefonních čísel a pamatuje si 10 příchozích a posledních 10 odchozích hovorů.

Telefon podporuje SIM Application Toolkit, má vestavěné funkce kalendáře, datum a hodiny,

Dalším přírůstkem do Bosh řady je telefon Bosh 509 dual

Je to bezpochyby náhradník za Bosh Com 608. Napovídá tomu design a tlačítka ovládání, která jsou nová, leč vycházejí jistě z řady 608.

I zde je název docela výstižný, takže nemusím ani říkat, že telefon je dualbandový.

Displej je podsvětlený a zdá se, že je i více kontrastní, než u jeho předchůdce 608. Vejdou se na něj 4 řádky po 16 znacích. Stupnice indikace baterie a signálu je opět svisle po každé straně.

Hmotnost přístroje je 150 gramů se standardní baterií. Hovorový čas je 4 a půl hodiny. V pohotovostním režimu vydrží telefon 87 hodin. Rozměry telefonu jsou 134x53x23 mm.

Zvonění má přístroj poměrně hodně - uživatel má na výběr 27 druhů zvonění.

Paměť obsáhne až 255 telefonních čísel, což také závisí na SIM kartě. Pamatuje si posledních 10 přijatých a volaných čísel. Telefon podporuje SIM Application Toolkit.

Bosh 909 Executive

Zcela nový autotelefon, který zaujme svými vlastnostmi.

Přístroj je jako ostatní nové modely od Boshe dualbandový.

Telefon je zajímavý tím, že si jej můžete odnést z auta s sebou. V autě zůstává prakticky jen "car kit". Hmotnost tohoto přenosného telefonu je 99 gramů (s 650mAh Li-Ion baterií). Rozměry samotného Boshe 909 DUAL jsou 112x50x17 milimetrů. Bez nabíjení vydrží v pohotovostním stavu až 179 hodin a hovořit můžete až 5 hodin a 12 minut.

Velikost handsetu do auta je 195x56x38 milimetrů a jeho hmotnost je 170 gramů.

Telefon má grafický, modře podsvětlený displej, který pojme až 4 řádky po 18 znacích. Na výběr budete mít 27 melodií a do paměti telefonu se vejde až 255 čísel v závislosti na SIM kartě. Pamatuje si také 10 naposled volaných čísel a posledních 10 příchozích.

Podle firemních prospektů má telefon integrovanou podporu pouze pro fax, ale ne pro data. Umí pracovat se SIM Application Toolkit a má vestavěný kalendář.

Přístroj je vhodný pro ty, kdo tráví spoustu času v autě a telefon si s sebou berou například jen domů nebo občas někam ven.