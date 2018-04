Bosch World 718 (preview)

Tentokráte lahůdka od Bosche - duální telefon World 718. Tento mobil komunikuje jak se sítí GSM, tak PCS-1900 - a jeho odvozená varianta DualCom 738 se sítí DCS-1800. Majitel přístroje si tedy nepotřebuje během svého pobytu ve Spojených státech pronajímat jiný telefon a je stále dosažitelný na svém mobilním čísle, nezávisle na tom, že je na druhém břehu Atlantiku. World 718 je i přes svoji dvojí funkci stejně velký a těžký jako běžný mobilní telefon pro jeden z obou systémů - a to je dobré. Síť se vybírá automaticky, volba preferované sítě funguje i v režimu multibandu!

Obsluha mobilního přístroje World 718 je stejně jednoduchá pro obě sítě. Pomocí tří tlačítek s variabilními funkcemi (Softkeys) máte přístup ke všem funkcím. Velký grafický displej informuje o všech důležitých provozních situacích - pokud jste někdy pracovali s Dancallem 2731, přijde vám obsluha velmi nápadně podobná. Přijmné také shledávám, že displej je u nových Boschů podsvícen žlutě, což je ve světě blitkavě zelinkavého podsvitu novinka. Samozřejmé jsou veškeré běžné funkce GSM Phase 2, ale také kalkulačka. Příjemná je váha 171 gramů se standardní baterií.

S telefonem World 718 máte neomezený přístup ke všem funkcím nabízených sítí jako například přesměrování volání, SMS nebo přenos dat. Komunikační karta umožňuje přenos faxových zpráv a dat rychlostí 9600 bit /sek - existuje i duální varianta pro pevné sítě. Kartu lze využívat i v síti PCS-1900. Výhodou je také SIM toolkit (nyní již standardně ve všech Bosch telefonech) a podpora EFR.

K napájení World 718 nabízí Bosch baterie rozdílné velikosti a kapacity zaručující stand-by od 50 hodin (standardně) do devíti dnů a délku hovoru od dvou do devíti a půl hodiny. V nabídce je také baterie s vibračním zvoněním, stejně tak jako další příslušenství včetně hands-free do automobilu. Vzhledem k tomu, že běžné použití tohoto telefonu se v ČR nepředpokládá, patrně jej ani nebudeme testovat. Za zmínku ale tento duál rozhodně stojí!