Bosch GSM-Com 608 (recenze)

Myslím, že jsem v minulosti neslul náchylností k nejlacinějším dotovaným telefonům Paegasu. Motorola TX770 byla vzhledově strašná, ale alespoň funkční, Philips Fizz měl své "drobné mouchy" a Motorola d160 byla příšerně těžká - alespoň jí chyběly fizzácké mouchy. Osobně jsem ochoten jít až k tvrzení, že na větším tržním podílu v GSM má u EuroTelu výraznou zásluhu rozumný výběr dotovaných telefonů - Dancall 2711 byl ve své době bomba i mimo svoji třídu, Philips Diga už nebyl tak zoufalý šunt, jako první Fizzové a Siemens S8 byl rozhodně lepší, než méně životaschopný Siemens S6.

Vybrat dotovaný telefon, to chce mít šťastnou ruku - nesmí být ani hezký, ani ošklivý, ani těžký, ani lehký, ani funkcemi nadupaný, ani nevýkonný - prostě musí být tak akorát. Když zadotujete za tisícovku Nokia 6110, neprodáte nedotované telefony - a v neposlední řadě dojedete na rozdíl v nákupní ceně. Tentokráte se ale podle mého názoru Paegas trefil do černého - Bosch 608 je nový dotovaný telefon za 99 Kč (s DPH to je 124 Kč) a mohu vás již nyní ujistit, že za tu cenu je to rozhodně bomba.

Tak především - Bosch vloni touto dobou odkoupil firmu Dancall. Firmu, která uměla telefony vyrábět, ale neuměla je příliš prodávat. Bosch zase uměl prodávat, ale neuměl vyrábět. I tak to dali dohromady - a nepřekvapí, že Bosch 607 a 608, jako by z oka vypadl Dancallu 2731 - konec konců, německý Bosch je made in Denmark.

Vzhled

Jak jsem řekl - vzhled je typicky dancallovský, stejně tak, jako ovládání. Rozměry 136 x 52 x 24 mm nejsou žádnou abnormalitou - telefon také nevypadá nijak neobvykle - prostě běžný telefon. Váha 174 gramů se SIM kartou. Šroubovací anténka, nahoře blikající diodka, která říká, zda je vše v pořádku a případně upozorňuje na příchozí hovory, oproti ostatním telefonům po straně absentuje regulátor hlasitosti.

Telefon má čtvero barevných provedení - šedivě modrá, kanárkově žlutá, čeveno hnědá a černo-šedá - vidíte je konec konců na obrázku

Malá plug-in karta se vkládá do malé štěrbinky pod bateriemi - je na ni speciální výsuvná pacička, takže na vyndání karty potřebujete něco s úzkým hrotem, čím pacičku vydolujete z krytu telefonu.

Trošku zvláštností je kryt na baterie -ten je totiž vychýlen poněkud dolů a tvoří hrb - je to proto, že v akupacku jsou normální kulaté AAA baterie sletované do sebe. Až vám jedna odejde, kupte si v krámě náhradní a můžete si to sletovat dohromady.

Baterie

Opět jde o NiMH baterie 4,8 V a 550 mAh. Bosch slibuje, že budou k dispozici i baterie vyšší kapacity - až po 1800 mAh a nebo 480 mAh vibrační baterie. Zatím ale na trhu nejsou. Zvláštní také je, že si můžete dokoupit (teoreticky - zatím jsem je viděl jen v prospektu) i 650 mAh NiMH baterie, které jsou tenčí a lehčí, než standardně dodávaný akupack.

Zde je také namístě hovořit o výdrži. Po pravdě řečeno jsem byl poměrně spokojen - telefon při "běžném" používání vydrží tři dny bez dobíjení (noc vypnuto) - v řeči čísel je to pak 52:31 hodin nebo 143 minut hovoru. Řekl bych, že je to v této třídě poměrně hezké - je pravda, že Alcatel One Touch Club nebo Motorola d160 vydrží podle deklarace více, ale zase za cenu podstatně vyšší váhy.

Displej

I Displej je dancallovský - poměrně málo kvalitní. Kontrast není příliš vysoký, při horším osvětlení a se slabším zrakem možná budete mít potíže. Displej také není plně grafický, ale typu Matrix - tj. při bližším pohledu vidíte jednotlivé tečky. Na displeji se nepochybně ušetřilo - jeho odolnost v mrazu není příliš dobrá.

Také se mi nezdá nejvhodnější indikace na displeji - jak signál, tak stav baterií je sice indikován čtyřmi stupni, ale tak, že na displeji jsou trvale dílky zobrazeny a vyplňují se nebo vyprazdňují podle stavu. Zjištění síly signálu či baterek musíte věnovat trochu pozornosti, abyste rozlišily výplň 3x2 body od nevyplněného čtverečku.

Displej je zespoda podsvícen dvěmi diodami - podsvícení není tedy rovnoměrně a horní část displeje již není v horším světle příliš dobře čitelná.

Při zapínání se na displeji zobrazí logo Paegasu (dole trochu ukousnuté), telefon nelze použít bez odblokování s jinou SIM kartou, než je Paegasí. Při vypínání se telefon slušně rozloučí a paegasí křídlo hezky odroluje dolů.

Ovládání telefonu

S telefonem se pracuje hezky přirozeně a ve většině případů funguje tak, jak byste očekávali. Přesto jsem našel jednu věc, která mne mírně zmátla. Tou je odesílání SMS zpráv. Když vstoupíte do menu, najdete tam položku Poslat zprávu - i vybral jsem ji a chtěl jsem poslat zprávu. Ouha - do kolečka jsem nastavoval parametry pro odesílání SMS, ale k samotnému napsání a odeslání SMS se ne a ne propracovat.

Nakonec se ukázalo, ze mnoho věcí není z normálního menu dostupných - například právě posílání zpráv. Tlačítko pod displejem totiž rozlišuje, zda jste ho zmáčkli ve směru nahoru nebo dolů. Zatímco dolů se dostanete do telefonního seznamu, nahoru se dostáváte do jakýchsi nejčastěji používaných funkcí: seznam odchozích hovorů, SMS zprávy, telefonní seznam, vlastní čísla atd. Až z tohoto menu lze zprávy odesílat a číst - menu v Menu slouží pouze k nastavení parametrů a k aktivaci Cell broadcastu.

Jinak je práce se SMS zprávami velmi hezká - seznam SMS zpráv má zaškrtané přečtené zprávy a zprávu, na níž zastavíte kurzor, vám dá k nahlédnutí. Zprávu lze editovat, smazat, předat dál - je to velmi hezky udělaný SMS editor.

Pokud přijde nějaká ta SMS zpráva nebo promeškáte hovor, stačí stisknout středové tlačítko pod displejem ve směru nahoru a už jste v menu pro čtení SMS případně pro zjištění příchozího hovoru. Bohužel čas i datumáž tu chybí.

Telefon nemá vlastní paměť na SMS ani telefonní čísla, má paměť pro deset posledně volaných, dalších deset příchozích a deset nezrealizovaných hovorů. Je také možnost podržením klávesy 0-9 aktivovat rychlé vytáčení.

Telefonování

Příjemné je, že máte k dispozici i službu konferenčního hovoru - tedy nejenom přidržení, jako u některých jiných lacinějších i dražších modelů. Telefonování samo o sobě neskýtá žádné zádrhele, je nutno počítat s horší reprodukcí zvuku - kvalit posledních Ericsson rozhodně Bosch 608 nedosahuje, což je ovšem dáno cenovým limitem. Také se obávám, že i maximální hlasitost například u nás na magistrále Sokolská nebyla vyhovující.

Trochu nepříjemné také je, že neslyšíte vlastní hlas ve sluchátku - to je poměrně obvykle používáno proto, abyste sami sebe slyšeli a podvědomě tak nekřičeli. Sice se tak maličko šetří proud, ale je to poněkud nepraktické - opravdu jsou chvíle, kdy potřebujete slyšet svůj hlas ve sluchátku, abyste si byli jisti, že vás slyší i druhá strana.

Indikace provolané doby je bídná - buďto poslení hovor, nebo vše dohromady, stejně tak tarifikace, kdyby se dala použít.

Zvláštní funkce

Hezká je kalkulačka, může se hodit a je docela dobře dělaná. Další funkcí jsou datové a faxové přenosy přes PCMCIA kartu - žádný kabel příliš nečekejte, softmodem v této cenové kategorii je poněkud předčasné očekávat. Budete si ale moci koupit kabel pro editaci telefonního seznamu a SMS zpráv - je v nabídce EuroTelu, protože je stejný, jako pro Bosch 607 a v říjnu stál okolo 800 Kč.

Takže jaký je result?

Již podle mého úvodu tušíte, že hodnocení bude veskrze kladné. Pravda, Bosch GSM-Com 608 bych za Nokia 6110 nevyměnil - ale to ani není jeho smysl. Jeho smyslem je stát se lákadlem pro lidi, kteří o nezbytnosti mobilů příliš přesvědčeni nejsou a je třeba se jim podbídnout rozumnou kvalitou za solidní cenu. Cena je solidní bez diskuse - 124 Kč je ekvivalent nákupu na večeři. Kvalita je tu také - s Boschem jsem neměl jediný problém, jedinkrát nezaškobrtl. Je to telefon jednoduchý na obsluhu, který zbytečně neotravuje tisícem variant nastavování čehosi. Pokud neměníte zvonění příliš často - je jich tu "jen" 27 - nebudete muset do velkého menu po nastavení SMS centra nikdy sáhnout a používat budete jen tlačítko pod displejem pro listování v zameškaných hovorech.

Řekl bych, že pokud chcete lehký telefon se solidní paletou funkcí, jednoduchým ovládáním a s naprostým minimem bolístek, je Bosch GSM-Com 608 to pravé, po čem byste měli sáhnout v případě, že cena rozhoduje. Konec konců, zeptejte se přátel, jak byli spokojeni s předchůdci - Dancalem HP 2711 nebo Bosch 607 u EuroTelu.