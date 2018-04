Bosch GSM-Com 607 (recenze)

Úvodem

O tom, že firma Bosch koupila dánskou firmu Dancall jsme již informovali dříve. Značka Bosch je v České republice spíše známa jako výrobce nářadí pro kutily, než jako výrobce mobilních telefonů, takže nebude na škodu zmínit se trochu o její historii. Firma Bosch je jednou z největších evropských firem nabízejících sdělovací techniku, společnost Bosch Telecom GmbH, Stuttgart, stoprocentní dceřinná společnost firmy Bosch byla založena k 1.lednu 1995. Počátky telekomunikační techniky firmy Bosch však sahají více než sto let do minulosti. Již zakladatel podniku Robert Bosch upozorňoval ve své první reklamě v novinách v roce 1887 na telefony (v té době ještě ne mobilní) a domácí telegrafy jako na specialitu svého obchodu. Děkujeme firmě Bosch za zapůjčení telefonu do testu.Na 38 stranách je vše názorně popsáno a vysvětleno, místy i graficky znázorněno. Co dodat, manuál je v češtině. Poměrně příjemné je, že je zde vždy uvedeno tovární nastavení (tzn. původní hodnoty každé položky v menu).Rozměry 142x53x17 mm je tento telefon oproti Dancallu o něco menší a designově poněkud uhlazenější. Výraznou změnou je větší displej zapuštěný v stříbrném rámečku. Rozmístění kláves se oproti 2731 nezměnilo. Anténa se přesunula z levé strany telefonu na pravou. V horní části přibyla LED dioda pro idikaci signálu. Se standardní baterií váží 189 gramů.Plně grafický, oranžově podsvícený displej, který je rozdělen do dvou částí. Dolní část displeje tvoří jeden řádek určený pro funkce 3 soft kláves. Střední soft klávesa umožňuje rychlý vstup do zkráceného menu. V horní části je v pohotovostním režimu zobrazována intenzita signálu, stav baterie a jméno operátora, jinak např. při čtení SMS zprávy máte k dispozici tři řádky každý o 16 znacích.Se standardní baterií 650 mAh NiMH udává výrobce výdrž 80 hodin v pohotovostním režimu nebo 200 minut hovoru, což je oproti Dancallům velice příjemné zjištění. V testu telefon vydržel dva a půl dne při nějakých 4O provolaných minutách. Během testu jsme také měli k dispozici vybrační baterii 480 mAh, u které výrobce udává 51 hodin pohotovostního režimu a 135 minut hovoru.V této položce menu si můžete vybrat jestli chcete mít displej osvětlený či nikoliv (to má skoro každý telefon), můžete si však tak vybrat zda se má displej v klidu vypínat nebo ne. V praxi tato funkce funguje tak, že po třech minutách v klidu se displej vypne. Stiskem libovolné klávesy jej opět aktivujete.Struktura menu je rozdělena do osmi hlavních položek: Služby sítě, Tóny, Nastavení telefonu, Zprávy, Telefonní seznam, Bezpečnostní kódy, Kalkulačka, Čítač času a ceny hovoru. Obsluhu telefonu můžete provádět také pomocí prostřední Soft klávesy. Jejím stiskem se vám zobrazí položky: Odchozí hovory, Zmeškané hovory, Telefonní seznam, Fixní čísla, Vlastní čísla a Zprávy.Na výběr máte z 27 zvonících tónů (happy birthday, rocka roll, atp. u každého tónu je uvedeno jméno). K dispozici máte vysokou, střední, nízkou úroveň hlasitosti, dále tiché zvonění a sílící zvonění, což jsem s radostí uvítal.O příchodu textové zprávy vás informuje ikonka na displeji, standartně je telefon nastaven také na signalizaci jednoduchým tónem. Po příchodu zprávy se vám stiskem Soft klávesy se šipkou nahoru zobrazí seznam došlých zpráv. Přečtené zprávy jsou zaškrtnuté. Odesílání zpráv je jednoduché. Pokud chcete mit vždy plnou kontrolu (formát zprávy nebo jak dlouho má být prováděn pokus o doručení) nad posíláním zprávy nenastavujte výše uvedené položky v Nastavení zprávy. Telefon umí Cell broadcast.Telefon pokud to síť umožňuje je schopen zobrazit na displeji číslo volaného, na které jste byli přesměrováni (Connected Line presentation). Můžete blokovat nebo přesměrovávat datové či faxové hovory.O této položce jsem se již zmínil při popisu menu. Jak je uvedeno v manuálu telefon nabízí možnost vytvořit si alternativní seznam čísel pokud je tato funkce podporována SIM kartou. Tento telefonní seznam funguje stejně jako normální seznam. Počet míst pro uložení závisí na SIM kartě. Při vytváření budete potřebovat PUK2 a vyberete si vlastní PIN2 kód. Přepínání mezi fixním a normálním seznamem je v položce menu Telefonní seznam.V telefonu máte k dispozici kalkulačku. Vedle základních početních úkonů má paměť na číslo, která se maže při vypnutí telefonu. Můžete s ní počítat procenta, mocninu na druhou i odmocninu. Pomocí Soft klávesy uprostřed pod displejem se dostanete do nabídkového listu funkcí, po čase když už si jste jisti jaká funkce je přiřazena ke klávese, stačí danou klávesu pouze přidržet.Toto zařízení umožňuje připojit telefon k počítači a umožňuje upravovat, editovat a mazat váš telefonní seznam na SIM kartě a můžete také posílat SMS zprávy. PC-Editor je tedy kabel pro propojení telefonu s počítačem, software si do počítače nainstalujete z jedné přiložené diskety. Práce s editorem je jednoduchá. Vytáčení čísla z klávesnice počítače je velice příjemná funkce. Chyběla mi však možnost mazat ze seznamu čísel jinak než ručně a manuál ve Wordpadu mě také moc nezaujal. V tomto případě bych zřejmně raději sáhnul po čtečce SIM karet.

Telefon umí data a fax.

Co říci závěrem?

Je vidět, že firma Bosch to myslí s mobilními telefony vážně. COM-607 je kvalitní telefon a ve své třídě bude zcela jistě útočit na čelní pozice v anketě o Mobil roku. Během testu s ním nebyly žádné problémy a svými parametry na mne opravdu zapůsobil. Cena tohoto telefonu by se měla pohybovat okolo 8000 Kč bez DPH a jak se proslýchá je horkým adeptem na to, aby se stal u Eurotelu nástupcem Dancallu