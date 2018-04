Bosch 909 (recenze)

Obvykle se snažím oblíbeným klišé vyhnout, ale v tomto případě jsem pro jeho výstižnost učinil vyjímku. Divize mobilních telefonů společnosti Bosch přináší na náš trh přístroj, jež jakoby svému předchůdci z oka vypadl. Narozdíl od nižší řady, kde nahradil starší model 607/608 novější typ 509 a byla to změna hlavně kosmetická, se v tomto případě jedná o změny zásadnějšího charakteru. Ty se ovšem naopak nedotkly designu a tak na první pohled poznáte 909tku jen podle přítomnosti hodin na displeji. Změny se udály hlavně v softwarovém vybavení telefonu, ale o tom dále, napřed exteriér.

Design, ovládáná a funkce

Jestliže někomu přijde design jedne nejmenované skandinávské firmy aplikovaný na její mobilní přístroje řekněme střízlivý, nevím co by poznamenal při pohledu na tento telefon. takhle začínala moje recenze na předchůdce recenzovaného aparátu, psaná před rokem. Těžko budu vymýšlet něco objevnějšího a tak popis bude takřka kopírovat minulý. Hranaté tvary a decentní provedení prosté jakýchkoliv výstřelků byli doplněny pouze o nápis multiband, dokumentující příslušnost telefonu ke skupině dual-bandových přístrojů.

Mobil má krytou klávesnici, ovšem tento kryt neslouží pro začnutí ani ukončení hovoru, jeho funkcí je pouze ochrana kláves. To se může zdát nepraktické, ovšem u BOSCHe pracují chytří lidé a tak pro ovládání naprosté většiny funkcí se dají použít čtyři nezakrytá tlačítka telefonu ( s regulátorem hlasitosti na boku je jich pět). Ještě k tlačítku regulace hlasitosti. Hlasitost jím ovládáte v průběhu hovoru, pokud netelefonujete, tlačítko ovládá stejné funkce jako jako dvě nezakryté klávesy se znakem šipek umístěné pod displejem.

Jako ne zcela praktické se jeví nutnost odklopení klávesnice pokud chcete přímo volat poslední volané číslo - tento úkon se realizuje pomocí klávesy s číslem 0. Také volání hlasové schránky se nejlehčím způsobem realizuje stisknutím příslušné klávesy (typicky 1, alespoň já mám na prvním místě na sim kartě uloženo volání voice mailu), což opět vyžaduje odklopení krytu. Anténa je pevná a zajíšťuje dobrý zisk. Na záda telefonu je možné přidělat klip, je to vyřešeno šalamounsky, po odstranění samolepky s firemním logem se objeví závit a je možné klip připevnit. Dodávaná je samozřejmě další samolepka, abyste nepřišli o logo výrobce :-), tou se zakryje otvor nutný k montáži. Klip nepůsobí robustním dojmem, ale je spolehlivý a odolný a díky tvaru baterie nevystupuje z obrysu telefonu, takže si jeho přítomnosti prakticky nevšimnete.

Displej je grafický a disponuje řadou ikon pro zobrazení činností přístroje (některé jsou hezky animované), pokud zadáváte delší text než jednu řádku, přepne se velikost písma na menší tak, aby se na displej vešli dva řádky. Standardně zobrazuje stav bateria a sílu přítomného signálu, oboje čtyřmi dílky. Displej doznal proti 908ičce změn k lepšímu, má dobrý kontrast, ale bohužel zůstalo pouze podsvícení na spodní straně, takže horní část je tmavší. Na vrchu přístroje je dioda indikující přítomnost či nepřítomnost signálů. Bliká po pěti vteřinách, při zvonění po vteřině.

Přístup k funkcím je řešen intuitivně a pokud nepotřebujete do telefonu zadávat údaje, ať už pro volání čísla neuloženého v seznamu, nebo psaní SMS zprávy, není nutné odklápět kryt klávesnice. Také zmíněné přiřazení dvojí funkce tlačítku regulace hlasitosti je vítané. Pro snadnější orientaci jsou odděleny funkce nastavení telefonu od funkcí běžného provozu, jako je přístup do seznamu čísel či editor zpráv SMS.

Pokud vezmeme řadu čtyř nezakrytých tlačítek pod displejem zleva doprava, pak první slouží pro zapínání a vypínání přístroje a při pohybu v menu umožňuje opouštění vybrané funkce. Druhé, se symbolem šipky směřující nahoru, ovládá přístup k uživatelským funkcím jako jsou SMS zprávy, odchozí, příchozí a zmeškané hovory, zadání fixních čísel a správa telefonního seznamu, v případě listování tato klávesa přirozeně ovládá pohyb nahoru. Další v pořadí, třetí, poskytuje přímý vstup do telefonního seznamu a analogickým způsobem umožňuje pohyb v menu směrem dolů. Posledním tlačítkem je zajištěn vstup do servisního menu, ve kterém ovládáte nastavení a funkce související s přístrojem a také slouží k potvrzování vybraných údajů při výběrech funkcí.

Chvilku u nastavení samotného přístroje zůstaneme. Při volbě typu zvonění si můžete zvolit typ zvlášť pro hovory a pro SMS zprávy, pokaždé ze 27 druhů. Vibracemi telefon standardně netrpí, je však možnost dokoupit baterii, která to umožní. Vlastní melodii se nedá definovat.

SMS editor je na velmi slušné úrovni, obsahuje možnosti odpovědi na přijatou zprávu, vybrání čísla z těla zprávy (to je mimochodem řešeno elegantně, první sekvence čísel obsažených ve zprávě bliká a je podtržena, pokud stisknete šipku pro pohyb dolů, podtrhne se a rozbliká další číselná řada ve zprávě, tedy pokud je obsažena), dále je k dispozici volání zpět či přeposlání SMS zprávy dál. Nově přiajatá zpráva se zobrazuje s identifikací odesilatele na začátku, kde se buď zobrazí číslo, nebo přímo jméno odesilatale, to pokud ho máte uloženo ve svém telefonním seznamu. Editor má v sobě předdefinováno deset, podle názoru výrobce nejčastěji používaných, zpráv. Obsahuje i Miluji tě, s čímž tedy aspoň já šetřím :).

Přítomna je, kromě standardních funkcí přesměrování, tarifikace a měření provolaného času, také kalkulačka a co je zajímavé, máte možnost nastavit šetřící režim, ve kterém se po určité době vypíná zobrazování na displeji (po třech minutách), popřípadě se lze ještě vzdát podsvícení .

Tak, až sem je popis pro oba modely v podstatě shodný. Zhruba na tomto místě jsem před rokem kritizoval nepřítomnost hodin, budíku atd. To je minulostí. Telefonu byla implementována funkce hodin i alarmu. Ovšem nezůstalo jn u hrubé imlementace, bez napojení na další údaje, jako je tomu u jiných výrobců. Takže je ke každému uskutečněnému, přijatému i nepřijatému hovoru k dispozici datum a čas jeho provedení. Totéž samozřejmě platí i pro SMS zprávy. V seznamu provozních funkcí, který je rychle přístupný přes klávesu se šipkou nahoru, přibyla položka Události, kde lze nastavit několik druhů alarmů pro různé příležitosti. Možnosti se sestávají z každohodinového pípnutí, začínajícího na libovlně definovaném čase, buzení to je opravdu intenzivní alarm, který je zvlášť v tichu ložnice schopen probudit i velmi zatvrzelého spáče, dále je přítomen běžný alarm a upozornění na narozeniny. Pokud nějakou událost zameškáte, v menu se objeví automaticky položka Zmeškané události.

Zvuk

Co si zaslouží zcela samostatný odstavec ja kvalita zvuku, kterou telefon poskytuje. I v síti Paegas, která nedisponuje tolik proklamovanou a tímto telefonem samozřejmě podporovanou technologií EFR (Enhance Full Rate EuroTel ji prezentuje jako SuperSound), se zvuk jevil velmi čistě a také mne překvapila věrnost jeho podání. U některých přístrojů máte problém poznat volajícího po hlase, slyšíte jen mírně kovový odstín volajícího hlasu. To se vám u Bosche 909 nestane. Je to dáno speciální konstrukcí reproduktoru, který díky tomu dokáže reprodukovat i hlubší tóny, což není běžné. Celkově působí hlas linoucí se z aparátu čistým až hebkým dojmem. No, nechal jsem se lehce unést, ale budete-li mít možnost, přesvědčte se o zvukové kvalitě přenosu sami.

Data

Bosch 909 je, stejně jako 908, vybaven vestavěným hardwarovým modemem, coz přeloženo znamená, že pro připojení k notebooku nepotřebujete žádné speciální ovladače. Prostě jen propojíte telefon s počítačem pomocí kabelu a zadáte ve windows použití standardního modemu 9,6 Kbps - respektive použijete tento ovladač. Trochu smutné je, že se kabel prodává zvlášť oficiálně se balíček obsahující CD s programy pro datové přenosy, faxování a posílání zpráv SMS a datový kabel nazývá Bosch Data Interface. Kabel samotný má výhodu obsahuje napojení na nabíječku, takže se při datování dá telefon zároveň dobíjet.

Baterie

Při přebírání telefonu jsem okouknul baterii - 650 mAh Li-ION s třívoltovou technologií. Při zhruba hodině provolané denně vydrží dva a půl dne, na noc (23:00 7:00) prosím vypnout. Nabíjení trvá asi 3 hodiny.

Zhodnocení

Bosch 908 před rokem znamenal tichý převrat u této značky, ale trpěl jistými neduhy. Ty bezezbytku řeší 909-tka. Zvláště implementace času je systémová, zasahuje do všech funkcí ve kterých je jeho využití vhodné. Ovšem žádný progres v designu (ovšem netvrdím, že sám o sobě je špatný) staví aparát na dnešním zaplněném trhu do trochu nevýhodné pozice. Tuto nevýhodu, která je ovšem spíše otázkou osobního vkusu každého z nás, řeší model 909S, ale to je už jiná kapitola - o tom zase někdy příště.