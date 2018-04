Bosch 909 Dual S (recenze)

Autor - Alexandr SPIROV

Když se mi poprvé podařilo spatřit tento poslední vyrobek společnosti BOSCH, posedlo mne ihned pokušení opustit již okoukanou 6150. Bez diskusí jde totiž o jeden z designérsky nejzdařilejších mobilů na dnešním trhu. Zde v Británii byl ke konci minulého století exkluzivně prodáván pouze jednim ze čtyř provozovatelů, společností one2one, která byla na podzim roku odkoupena Deutsche Telecom. Ale nyní již k telefonu.

Balení

Exkluzivní, vyvedeno s německou preciznosti tak aby byl uživatel ohromen od prvního okamžiku. Dodává se v krabici z černé koženky, která po otevření skrývá telefon zasazený do černého molitanu s prolisem. Veškerá dokumentace, klip a nabíječka je uložena pod molitanem. Tato velice elegantně provedená krabice je zasunuta do papírového obalu s nápaditým designem. Návod v angličtině obsahuje 50 stránek a je v porovnání s návody od jiných firem trochu skromnější.

Design

Je rozhodně jeden z nejlepších na trhu. Elegantní kombinace matné stříbrné a černého plastu je zvýrazněna neobvyklým modrým podsvícením. Tlačítka jsou kovová a telefon napoprvé překvapí svou lehkostí. Se svými 109 g patří rozhodně k lehké váze při zachování velikosti ideální pro mobilní telefon. Neobvykle působící mřížka reproduktoru podtrhuje celkový dojem elegantnosti. Anténa není vysouvací a je odklopena od osy telefonu, tak aby bylo záření směřováno od hlavy při zachování citlivosti příjmu. Celkové rozměry jsou 112 x 50 x 17 mm.

Baterie

Standartně dodávána Li-Ion (3.6V 650mAh) baterie vydrží cca 35-40h při 30 přijatých SMS a 1,5h provolaného času. Výrobce udává standby 179 hodin. K telefonu bude možno zakoupit i následující baterie: 400 mAh, 650 mAh vibrační, 750 mAh (NiMH) a 1800 mAh (Li-Ion). Baterie pod sebou skrývá SIM kartu, která se velmi snadno vyjme posunutím krycího pouzdérka. K vyjmutí baterie je zapotřebí stisknout dvě postranní páčky umístěné v její spodní části. Není zapotřebí žádného násilí, stačí průměrně ohebné prsty ;-).

Vybití je signalizováno jednak akusticky každých cca 15 min, nápisem na displeji a také změnou barvy a frekvence blikání diody umístěné na vrchu telefonu. Baterie se nabije za 1,5 h a po celou dobu nabíjení telefon svítí. Pokud nenecháte baterii zcela nabít, bude displej ukazovat pouze odpovídající počet dílků.

Displej

Je plně grafický, modře podsvícený. Při prvním zapnutí se objeví nápis BOSCH, pod kterým je umístěn modifikovatelný vlastní pozdrav. Dioda telefonu začne blikat červeně a telefon požádá o zadání PIN kódu. Po jeho vložení se objeví nad pravým tlačítkem nápis OK, po jehož stisknutí se potvrdí správnost kódu a telefon se přihlásí do sítě. Dioda se změní na zelenou a bliká pravidelně každých 6 sec. pokud je signál. Displej je velice dobře kontrastní a čitelný z mnoha úhlů i v nepodsvíceném stavu. V klidovém stavu ukazuje název sítě, čas, datum, stav baterie vlevo a stav signálu vpravo, obojí čtyřmi dílky. Ve spodní části pak nad levým tlačítkem nápis OFF, nad středním šipky vyznačující přístup do menu a adresáře a nápis MENU nad pravým. Na animace je telefon strohý, k dispozici je zdivočelý telefon při příchozím hovoru, dopis lezoucí ze schránky při došlé SMS, reproduktorek při změně hlasitosti a točící se koule při mazání.

Displej má 5 řádků z čehož 1 je vyhrazen pro popis navigačních tlačítek.

Klávesnice

Je jak již řečeno tvořena z pokovených tlačítek a její velikost je i pro mé tlapy naprosto ideální. Tlačítka mají velmi malý zdvih avšak s prolomem, takže je velice dobře cítít, zda-li jste stiskli či nikoliv. Ovládání hlasitosti je trochu nezvykle umístěné na pravé straně telefonu a v klidovém stavu duplikuje funkci středního navigačního tlačítka. To vás při stisknutí směrem nahoru pustí do zkráceného menu přijatých, uskutečněných a zmeškaných hovorů, adresáře, info čísel, vlastních čísel, diáře a zpráv. Pro listování slouží střední tlačítko či tlačítko ovládání hlasitosti, vpravo je potvrzení funkce a vlevo zamítnutí. Při stisknutí středního tlačítka směrem dolu vstoupíte do adresáře, který může být řazen alfabeticky, či podle pozic. Příjemností je, že při ponechání kurzoru na jménu po dobu delší jak 1,5 s se objeví tel. číslo.

Klávesnice ze uzamyká manuálně stisknutím tlačítka MENU a následovným stiskem #. Stejným způsobem se odemyká. Stiskem tlačitka MENU a * se vypnou veškeré zvuky a zvonění (velmi užitečná záležitost ;-))

Tlačítko vpravo nahoře slouží jednak jako přístup do hlavního menu nebo jako přijetí příchozího hovoru. Levé tlačítko je odmítnutí hovoru, opuštění vybrané položky a při podržení vypnutí telefonu. To je řešeno opět velmi efektně, kdy se nejprve obeví nápis BOSCH, pod ním po chvilce Goodbye, celé to pak zaroluje dolu a dispej zhasne.

Funkce, vlastnosti, menu

Telefon podporuje normální SIM karty a je i v prodeji pro předplacené karty, kde se zobrazuje zbývající kredit. Telefon je duální s podporou jak GSM 900 tak i 1800 Mhz a bezesporu disponuje vším tím, co je dnes u lepších telefonů nezbytné jako je datum, kalkulačka, hodiny, budík a diář. Bosch nemarnil čas vymýšlením her a animací a namísto toho předvedl v tomto kousku téměř dokonalé menu. Čas a datum se přiřazuje ke každému uskutečněnému, přijatému i zmeškanému hovoru a ke každé SMS. Paměť skýtá prostor pro 10 z každých výše uvedených položek. Zobrazování času i data na displeji v klidovém stavu lze povolit či zakázat. Taktéž lze povolit i zobrazování provolaného času během hovoru.

Položka přesměrování hovorů skrývá veškeré myslitelné varianty včetně možnosti nastavení časové prodlevy při nepřijetí hovoru. Velmi jsem zde ocenil další detail, kterým je automatické zaškrtnutí vybrané položky, což značně usnadňuje orientaci.

Telefonní seznam používá SIM kartu a je v mém případě pouze 100 místný. Jména lze řadit abecedně nebo podle pozic uložení. Čísla lze přesouvat, mazat a editovat. Ukládání je velmi jednoduché, stačí vyťukat číslo, stisknout střední ovládácí tlačítko, napsat jméno a stisknout OK. Součástí je také položka ukazující počet volných míst.

Psani SMS je snadné a příjemné, tlačítko při podržení změní velká písmena na malá a zvláštní znaky jsou pod 1 a 0. Údaj ve spodní řádce zobrazuje počet zbývajících znaků. Telefon má 10 předdefinovaných zpráv, kde stačí doplnit pouze čas, číslo či v případě zprávy Miluji Tě to pravé jméno. Je možno si navolit ukládání odeslaných zpráv a také potvrzení o doručení. Je také možno odeslat SMS během hovoru. Do položky došlých zpráv se vstupuje středním tlačítkem pro vstup do zkráceného menu a tato položka je aktivní jen za předpokladu, že máte došlé zprávy. Při prázdné schránce prostě zmizí z menu. Stejně tak zmizí i položka odešlých či zmeškaných hovorů, pokud je prázdná.

Tlačítko MENU nabízí během konverzace jiný typ menu sestávající z vypnutí mikrofonu, podržení hovoru, pokračování v hovoru, prohození hovoru, ukončení aktivního, ukončení drženého, adresář a poslání SMS. Telefon umí při příchozím hovoru rozeznat zda jde o hovor bez identifikace - anonymní, či o hovor s identifikací utajenou volajícím.

Zkoušená verze telefonu nemá češtinu a tak nemohu posoudit odbornost a přesnost překladu a názvů položek menu.

V nastavení lze vybrat jednu z 27 melodií, tón došlé SMS a několik tónů klávesnice. Lze též nastavit extra šetřící mód, ve kterém se po 3 minutách vypne celý displej. Dále je k dispozici výběr jazyka, nastavení osobního pozdravu atd. Uvítal jsem i možnost nastavení preferovaných sítí při roamingu.

Diář nabízí několik možných nastavení mezi které patří i událost narozeniny, která se opakuje každý rok ve stejnou dobu. Dále je k dispozici budík u kterého je možno nastavit dobu trvání. Další je alarm s předstihem jedné hodiny a standartní alarm s možností opakování ve zvolené periodě. Pokud ani to nevyhovuje, lze využít zákaznický alarm, kde je možno nastavit dobu zvonění, četnost opakování atd. Každý alarm lze kromě obyčejného budiku doplnit textem až 160 znaků. Pokud budík či alarm nevypnete, uloží se do položky zameškané události. Lze pochopitelně nastavit automatické mazání prošlých záznamů.

Data

Telefonek v sobě skrývá faxmodemovou kartu, takže pro připojení k notebooku postačí jen kablík. Bohužel je telefon na trhu pouze pár týdnů, takže mám potíže sehnat handsfree natož pak datalink. Neměl jsem tudíž možnost odzkoušet.

Závěrem

Vytkl bych snad jen malou kapacitu došlých SMS, kdy 10 je dnes opravdu málo obzvláště při využití emailu. Dále by jistě nebylo velkým problémem nabídnout možnost automatického uzamykání klávesnice, co uměl i můj starý Ericsson GH688.

Citlivost telefonu je velmi dobrá a čistota zvuku převyšuje Nokii 6150, se kterou jsem jej měl možnost porovnat na stejných místech ve stejné síti. Údaje na displeji jsou dobře čitelné a hlasitost zvonění je velmi dobrá. Nepotěší nikoho kdo má v oblibě telefony ve formě přívěšku na klíče a mému pětiletému synovi vadí, že na něm nemůže hrát hry.

Telefon se ve Velké Británii prodává jako dotovaný za 199.00 GBP (11,600 Kč) což jej řadí mezi nejdražší na trhu. Rozhodně však zároveň patří mezi telefony s nejlepším designem a nejúčelněji řešeným menu.

