Bosch 908 (recenze)

V poměrně krátké době vám přinášíme recenzi na další telefon od firmy BOSCH. Na rozdíl od dotovaného modelu 608 se jedná o přístroj spadající do manažerské kategorie a uváděný na reklamních plochách sloganem "Jdi do toho" - BOSCH 908.

Díky převzetí dánské firmy Dancall se BOSCH stal nejen na našem trhu takřka přes noc jednou ze značek se kterou se musí počítat. Jeho podíl na našem trhu se počítá na desítky procent a že na tom mají jasnou zásluhu dotované přístroje asi není třeba dodávat. Ovšem v kategorii business modelů je tato značka spíše opomíjena a kupující se obvykle poohlížejí u jiných výrobců. Že to může být k jejich škodě, o tom je následující recenze.

Design

Jestliže někomu přijde design jedne nejmenované skandinávské firmy aplikovaný na její mobilní přístroje řekněme střízlivý, nevím co by poznamenal při pohledu na tento telefon. Jeho hranaté tvary a decentní provedení prosté jakýchkoliv výstřelků působí dojmem německé solidnosti. Lidé, kterým jsem ho za dobu recenze ukázal projevovali pochopení pro tento přístup firmy BOSCH. Ale dost pocitů, vlastní úsudek si můžete z přiložených fotek udělat sami.

Mobil má krytou klávesnici, ovšem tento kryt neslouží pro začnutí ani ukončení hovoru, jeho funkcí je pouze ochrana kláves. To se může zdát nepraktické, ovšem u BOSCHe pracují chytří lidé a tak pro ovládání naprosté většiny funkcí se dají použít čtyři nezakrytá tlačítka telefonu ( s regulátorem hlasitosti na boku je jich pět). Ještě k tlačítku regulace hlasitosti. Hlasitost jím ovládáte v průběhu hovoru, pokud netelefonujete, tlačítko ovládá stejné funkce jako jako dvě vnitřní nezakryté klávesy se znakem šipek umístěné pod displejem. Tohle řešení je praktické.

Co už je praktické méně je nutnost odklopení klávesnice pokud chcete přímo volat poslední volané číslo - tento úkon se realizuje pomocí klávesy s číslem 0. Také volání hlasové schránky se nejlehčím způsobem realizuje stisknutím příslušné klávesy (typicky 1, alespoň já mám na prvním místě na sim kartě uloženo volání voice mailu), což opět vyžaduje odklopení krytu. Anténa je pevná a zajíšťuje dobrý zisk. Na "záda" telefonu je možné přidělat klip, je to vyřešeno šalamounsky, po odstranění samolepky s firemním logem se objeví závit a je možné klip připevnit. Dodávaná je samozřejmě další samolepka, abyste nepřišli o logo výrobce :-), tou se zakryje otvor nutný k montáži. Klip nepůsobí robustním dojmem, ale je spolehlivý a odolný a díky tvaru baterie nevystupuje z obrysu telefonu, takže si jeho přítomnosti prakticky nevšimnete.

Displej je grafický a disponuje řadou ikon pro zobrazení činností přístroje, pokud zadáváte delší text než jednu řádku, přepne se velikost píma na menší tak, aby se na displej vešli dva řádky. Standardně zobrazuje stav bateria a sílu přítomného signálu, oboje čtyřmi dílky. Ovšem jeho kvalita a podsvícení mě příliš nepřesvědčili.

Na vrchu přístroje je dioda indikující přítomnost či nepřítomnost signálů. Bliká po pěti vteřinách, při zvonění po vteřině.

Funkce a provoz

Předem musím říci, že ovládání tohoto telefonu patří k tomu lepšímu z toho, s čím jsem se setkal. Přístup k funkcím je řešen velmi intuitivně a pokud nepotřebujete do telefonu zadávat údaje, ať už pro volání čísla neuloženého v seznamu, nebo psaní SMS zprávy, není nutné odklápět kryt klávesnice. Také zmíněné přiřezení dvojí funkce tlačítku regulace hlasitosti je vítané. Pro snadnější orientaci jsou odděleny funkce nastavení telefonu od těch častěji užívaných. Pokud vezmeme řadu čtyř nezakrytých tlačítek pod displejem zleva doprava, pak první slouží pro zapínání a vypínání přístroje a při chodu umožňuje opouštění výbyrané funkce. Druhé, se symbolem šipky směřující nahoru, ovládá přístup k uživatelským funkcím jako jsou SMS zprávy, odchozí, příchozí a zmeškané hovory, zadání fixních čísel a správa telefonního seznamu, v případě listování tato klávesa přirozeně ovládá pohyb nahoru. Další v pořadí, třetí, poskytuje přímý vstup do telefonního seznamu a analogickým způsobem umožňuje pohyby při výbírání v menu směrem dolů. Posledním tlačítkem je zajištěn vstup do "servisního" menu, ve kterém ovládáte nastavení a funkce související s přístrojem a také slouží k potvrzování vybraných údajů při výběrech funkcí.

Chvilku u nastavení samotného přístroje zůstaneme. Při volbě typu zvonění si můžete zvolit typ zvlášť pro hovory a pro SMS zprávy, pokaždé ze 27 druhů. Vibracemi telefon standardně netrpí, je však možnost dokoupit baterii, která to umožní. Vlastní melodii se také nedá definovat, ovšem výběr z dodávaných je dostatečný. SMS editor je na velmi slušné úrovni, obsahuje možnosti odpovědi na přijatou zprávu, extrakci čísla, volání zpět či přeposlání zprávy dál.

Dále telefon disponuje, kromě standardních funkcí přesměrování, tarifikace a měření provolaného času, také kalkulačkou. Co mne trochu zklamalo, je nepřítomnost ukazatele času, o budíku ani nemluvě. Myslím si, že tato funkce je u třídy tohoto telefonu takřka standardem. Nadstandardní je možnost nastavení šetřícího režimu, který nejen umožňuje vypnutí podsvěcování displeje, ale také vypnutí displeje jako takového, takže se telefon jeví jako zcela vypnutý, ovšem stačí stisknout kteroukoliv klávesu k aktivaci displeje. Tím se dostáváme k výdrži.

Nesmíme také zapomenout zmínit SIM Toolkit, kterým je telefon vybaven.

Data

Ano, tenhle malý přístroj má integrovaný hardwarový modem. Pokud se rozhodnete s ním pracovat, postačí propojit kabelem telefon a počítač a to je vše. Počitadlo rozpozná připojení nového zařízení a detekuje ho jako standardní modem 9,6 kb/s a použít se dá standardní ovladač dodávaný s Windows. To je jednoduché, a narozdíl od jiných řešení bez problémů. Poté můžete používat jakýkoliv komunikační program jako by počítač disponoval klasickým modemem. Malá nevýhoda je, že zmíněný kabel není součástí běžné dodávky a je třeba ho koupit zvlášť za necelé 3 tisíce s daní.

Baterie

Při přebírání telefonu jsem okouknul baterii - 650 mAh Li-ION s třívoltovou technologií. S touto kapacitou baterie vydrží 2 a 1/2 dne při provolané hodině denně, což je slušný průměr. Přítomnost nabíječky v dosahu není tedy nutností, abití trvá asi 2 hodiny.

Příslušenství

Standardně se dodává klip, který se dá insalovat na zadní stranu telefonu. Standardní baterie, jak bylo zmíněno, má kapacitu 650 mAh a je to Li-ION, což je potěšitelné.

Jak tedy zhodnotit nový hi-end od BOSCHe ?

Po stránce ovládání se řadí k tomu nejlepšímu co je na trhu, alespoň dle mého názoru. Dalším kladem je přítomnost integrovaného modemu, jehož zprovoznění je navíc příkladně bezproblémové. K mínusům přístroje patří kvalita displeje, ovšem to je spíše otázka zvyku. Jistým zklamáním je tedy absence některých funkcí, které ve vyšší třídě již téměř právem očekáváme: čas, budík, vibrační vyzvánění a to nemluvím o možnosti dělit příchozí hovory do skupin dle volajícího.

Suma sumárum dostáváte za svoje peníze malý a lehký telefonek, který vám náprsní kapsičku neutrhne a naděláte s ním podobně parády, jako s Nokia 8810. Je ale třeba říci, že o pár funkcí navíc by pro pasování tohoto telefonu do nejvyšší kategorie rozhodně neuškodilo.