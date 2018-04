Bosch 820 - před smrtí nebo in memoriam? (preview)

Telefony značky Bosch jsme ostřížím zrakem sledovali na CeBITu, informovali jsme o nich ale sporadicky. Hlavním důvodem byla nejasná budoucnost telefony značky Bosch. Telekomunikační divizi totiž právě odkupoval po dlouhém jednání Siemens, ten ale na CeBITu představil vlastní produktovou řadu a na otázku, co s řadou nových Bosch telefonů, neměl odpověď. Zatím stále ještě nevíme, zda nové telefony dostanou přelepku Siemens a půjdou na trh, nebo zda je Siemens pohřbí okamžitě. To by ale bylo škoda - Bosch byl ve vývoji telefonů docela daleko a náskok držel především kvůli akvizici technologicky zdatného dánského Dancallu.

Bosch 820 je zajímavý především tím, že zatím jako jediný telefon vyjma dílnu Nokia přichází s podporou HSCSD vysokorychlostních datových přenosů a to až 57,6 kbps při spřažení 4 timeslotů. To by jistě udělalo radost EuroTelu...

Telefon je dualbandový a při váze 99 gramů má úctyhodnou deklarovanou výdrž až 8 hodin hovoru nebo 400 hodin pohotovostního režimu. Velikost telefonu je 115 x 44 x 23 mm a telefon je vybaven WAP prohlížečem ve verzi 1.1 - pro datové spojení poslouží infraport.

Luxusní je displej - nejenom, že zvládá čtyři odstíny šedi, ale má také solidní rozlišení 104x64 bodů či pět řádků textu po 12-34 znacích dle písma. Displej má modré elektroluminisenční podsvícení, podobně jako Ericsson R320 nebo T28.

Další funkce a vlastnosti odpovídají vyšší třídě manažerských mobilních telefonů: zobrazení času a data na displeji telefonu, vibrační vyzvánění + klasické telefonní funkce. Samozřejmostí je dnes i kalendář a to-do list s přehledem toho, co byste měli udělat.

Co myslíte, měl by se Siemens dát do prodeje tohoto telefonu, který měl na trh přijít o tomto nepochybně horkém létě? Z podobného hnízda je totiž i Bosch 1886 - nadupaný triband.