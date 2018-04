Bosch 509 (recenze)

Některé firmy se pohybují na poli inovace velkými kroky vpřed, ale o to déle jim to trvá, jiné společnosti dávají přednost menšímu pokroku, ale o to častějším změnám. A to je i případ tohoto přístroje. Některým čtenářům tedy možná přijde tato recenze jako krátká, její rozsah ale odpovídá vývoji, jímž prošel Bosch od modelu 607/8 k modelu 509.

Když Bosch loni na podzim uvedl na trh svůj model 608, byla to poměrně událost. O jeho kvalitách svědčí i to, že od nás dostal cenu za Mobil roku v low-end kategorii. Snadné ovládání, přípustná doba výdrže a nikoho neurážející design byly devizy, pro které byl telefon oblíben. Ale u Bosche nespí a tak tu máme nástupce Bosch 509. Připomínám, že Bosch 509 má i svoji dualbandovou variantu pod názvem 509 Dual - ta ale není v síti Paegas dotována (platí pro srpen 1999).

Design

Jak jsem předeslal, změn oproti modelu 608 není mnoho, ta největší se týká vzhledu přístroje. Rozměry přístroje 134x53x23 mm a váha se SIM kartou 154 gramů, tedy přípustná míra na laciný dotovaný telefon. Jen připomeneme, že například Sony CMD-C1 patřící do stejné cenové kategorie váží 112 gramů, zatímco výrazně dražší Ericsson T18 má téměř totožnou váhu s Bosch 509, podobně například Nokia 3210!

Anténa se přesunula z boku na zadní stěnu a byla mírně odkloněna, aby vám nepálila rovnou do hlavy, také přibyl konektor pro externí anténu. Mnou recenzovaný přístroj byl vyveden v zářivé oranžové s průhlednou vrchní částí, na trh se bude dodávat ještě tmavě modrá v kombinaci se zářivě zelenou a modrá s černou. Podsvícení je vyřešeno originálně, je podsvícena sama průhledná část šesti zelenkavými diodami a vypadá to efektně. Zvláště ve tmě připomíná telefon světlušku, tedy takovou větší. Změnilo se též vkládání karty, již není třeby vždy hledat propisku pro vydolovaní simky, úchyt se přemístil do přístupnějšího místa přímo pod baterii. Rozložení kláves zůstalo identické, malinko se jen změnil jejich tvar.

Co bych uvítal, by bylo lepší podsvícení displeje, to je provedeno jen dvěma diodami ve spodní části a vrchní část tak zůstává nedosvětlena, na druhou stranu musíme pochválit jeho lepší kontrast proti modelu 608.

Ovládání

Ovládání zůstalo shodné s předchozím modelem, tedy dobře intuitivně provedené. Je potřeba si zvyknout na oddělení funkcí sloužících k samotnému nastavení přístroje a nastavení sítě (vyzvánění, tarifikace, přesměrování atd..) a funkcí určených k telefonování a posílání zpráv. Pro přístup k prvně jmenovaným, tedy nastavení telefonu, slouží klávesa menu, k ostatním souvisejícím s telefonováním se dostanete prostřednictvím středního kolébkového tlačítka. Pokud zvolíte šipku nahoru, získáte přístup k posílání zpráv, seznamu posledních hovorů atd, pokud zvolíte šipku dolů, rovnou skočíte do telefonního seznamu.

Rozdělení je logické, jen trochu nezvyklé a na někoho, kdo se s ním setkává poprvé, může působit zmateně (inu, někdy stačí číst manuály, že J ). Při delším užívání je to otázka zvyku a já osobně bych rozdělení hodnotil kladně. Většinu nastavení telefonu, jako je vyzvánění či nastavení tarifikace použijeme stejně jen málokdy a proto je jejich oddělení od běžných funkcí vhodné. Jen nesmíme zapomenout, že SMS-ky se posílají odjinud, než se nastavuje SMS centrum, což pro mne představovalo lehký problém a chvilku hledání.

Po zvolení menu se v něm dále pohybujete s pomocí šipek a potvrzovacího či negujícího tlačítka.

Hlasitost sluchátka se nastavuje během hovoru použitím kolébkového tlačítka. A snad ani nemusím dodávat, že je přístroj kompletně počeštěn.

Displej je dvouřádkový s třetím řádkem pro ovládání menu. Tlačítka jsou dostatečně tuhá, zámek klávesnice nebude tedy třeba tak často, přítomen samozřejmě je.

Při přijetí SMS naskočí na displeji informace, která buď umožňuje přímý přístup k dané zprávě nebo Vám jen poslouží k informaci o přijaté zprávě a můžete ji odmáčknout. Přístroj umí rozlišovat, pokud máte číslo uloženo v seznamu, kdo Vám zprávu poslal, jinak zobrazí číslo ze kterého byla SMS-ka poslána. Po přečtení zprávy telefon nabídne možnosti v následujícím pořadí: zprávu smazat, poslat odpověď, předat zprávu dál, upravit nebo zavolat zpět. Ne všechny tyto možnosti jsou obvyklé a konkurencí běžně nabízené - především předání zprávy a její editace či volání zpět je třeba hodnotit jako praktické funkce u SMS zpráv!

Funkce

Přestože se jedná o začátečnický model, je vybaven sim-toolkitem, což je dnes takřka podmínka pro levné doťáky od RadioMobilu. Existuje i jeho dualbandová verze označená pod displejem nápisem Multiband a na krabici jako 509 Dual.

Co pro doťáky až tak standardní není je možnost konferenčního hovoru, takže si můžete uspořádat party po telefonu. Pro jeho sestavení nemusíte použít jen váš telefon, zkuste někdy číslo 333 (Paegas asistent), je to nesrovnatelně pohodlnější. A taky dražší :-(.

Telefon je vybaven dále standardními funkcemi jako jsou přesměrování, tarifikace hovorů podle času i nákladů, zabezpečením proti zneužití. Zvonění lze nastavit zvlášť pro hovory a SMS-ky, pokaždé ze solidních 27 druhů. Budík ani hodiny přítomny nejsou, vibrace pouze se speciální baterkou, použít můžete kalkulačku a po odblokování telefonu na síť EuroTelu můžete použít i EFR, tedy SuperSound.

Můžete též vytáčet čísla s využitím pouze jedné klávesy, tedy jejím delším přidržením, dostupná jsou čísla ze seznamu uložená na pozici 1 9. Zisk signálu bych si dovolil označit jako standardní.

Baterie

Oproti dříve použité technologii 4,8 V se pro tento model dodává baterie o napětí 3,6 V a kapacitě 600 mAh. Ta vám při běžném používání (protelefovaná doba okolo 1 hodiny) vydrží dva dny, což je dostatečné - v řeči přesných čísel je to 71 hodin stand-by nebo 2:58 hodin hovoru. Není to zlý poměr, ale ani žádný zázrak!

Shrnutí

Jak jsem napsal v úvodu recenze, tentokrát se významné inovaci v nové řadě doťáků od Bosche vyhnuli. Kromě několika kosmetických úprav vzhledu a vylepšení displeje s baterií se ve své podstatě jedná o předchozí model. Ten ovšem nebyl špatný a Bosch tak těží z jisté nadčasovosti. V tvrdé konkurenci dalších low-endů (Nokia 3210, Ericsson T10, Panasonic G 520 a další) osloví především mladé svým nápadným designem. Smůlou je, že ostatní laciné dotované telefony v Paegasu mají také mnoho co nabídnout - v Twist sadě Sagem 825 nabízí hlasité handsfree a vibrace, Panasonic g520 má standardně vibrační vyzvánění a Nokia 3210 je svojí jednoduchou obsluhou a množstvím "blbůstek" pro mladé kapitolou sama pro sebe. Také Sony C1 je vzorem jednoduchého ovládání a osobitého designu.

Bosch 509 má důstojné konkurenty, není to ale znakem jeho nekvalit, nýbrž houstnoucího zájmu o skupinu low-end modelů. Všichni výrobci do ní tlačí minimálně jeden, ale někdy i dva a více modelů. Pro zákazníka to znamená jedno - může si vybrat z relativně stejně funkčně vybavených telefonů ten, který mu nejvíce vyhovuje vzhledem či ovládáním.

Bosch 509 najdete v Twist sadě za 5999 Kč s DPH (srpen 1999).