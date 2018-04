Bosch 1886 - triband (preview)

Mobilní telefony Bosch na našem trhu vešly ve známost především díky svým "levnějším" modelům 608, 509db a také díky stylovému a funkčně velmi slušnému modelu Bosch 908. Nyní se začíná rozšiřovat i série modelů 909 a 909s, které nahrazují již zmíněnou sérii Bosch 908.

Z vývojových pracovišť Bosche k nám ale přichází nový mobilní telefon. Ovšem pokud se dostane na trh, tak již pod značkou Siemens, jelikož, jak jsme na našem serveru informovali, společnost Siemens koupila divizi mobilních telefonů společnosti Bosch.

Nyní si představte telefon, který by pro vás byl ideální. Lehký? Malých rozměrů? Funkčně nabitý? Dlouhá výdrž na jedno nabití? Doposud to bylo pohádkou. Možná to i pohádkou zůstane. To ale záleží na to, zdali se model zatím posledního výrobku společnosti Bosch, Bosch 1886, dostane na trh a do prodeje vůbec.

Bosch 1886 je snad prvním mobilním telefonem od jiného výrobce než je Motorola, který dokáže pracovat ve třech GSM pásmech. Těmi jsou evropské pásma 900MHz a 1800MHz a pak převážně americké pásmo 1900MHz.

Telefon má rozměry 112x44x22 mm. Těmito rozměry telefon zhruba odpovídá Motorole Timeport, jen jeho výška je o 18 mm nižší. Hmotnost telefonu odpovídá standardní hmotnosti nynějších high end modelů. Činí 97 gramů.

Standby čas, který telefon zvládne se pohybuje na horní mezi 400 hodin a hovorový čas je maximálně 8 hodin.

Displej je plně grafický, modře podsvícený. Jeho rozlišení je 104x64 bodů a zobrazí se na něm až 5 řádek textu. Displej se navíc od konkurence liší technologickým provedením. Narozdíl od barevných displejů je zde rozdělení barevných vrstev řešeno čtyřmi stupni šedě (včetně bílé a černé).

Krom těchto slušných parametrů má telefon vestavenu podporu HSCSD (až 57.6kbit/s), podporu WAP 1.1, triband a SIM application toolkit.

Přístroj má vestavěné časové funkce a rozšířené funkce kalendáře. Vibrační zvonění a mnoho dalších užitečných funkcí, které uživatel nepotřebuje opravdu každý den. Například vestavěný HW modem.

Nový Bosch designově vypadá jako pěkný manažerský telefon, který bude mít zjevně v době, kdy přijde na trh, dostatečnou šanci na to, aby se prosadil vedle konkurence. Obzvláště, pokud se jeho datum vypuštění alespoň v rozmezí 2 měsíců shoduje s vypuštěním telefonů podobných vlastností od společnosti Nokia.

Mobilní komunikace již nejsou jen hovory a SMS. Už jsou dávno něčím jiným a uvědomíme-li si směr, jakým komunikace jdou, pak zjistíme, že se za pár let dočkáme podobných systémů, jaké jsou ve sci-fi filmech, jež se pomalu ale jistě mění ve skutečnost. Miniaturizace a rozšiřování technologických možností komunikačních zařízení jde kupředu poměrně rychle. Nastává tedy otázka, co bude dál?