Mozilla chce konkurovat androidu. Pomůže nízká cena

Nejdříve by se s telefony s mobilní platformou od Mozilly měli setkat brazilští zákazníci operátora Telefónica Vivo, a to ve druhé polovině letošního roku. Informaci publikoval blog Ztop. Jakékoli další informace o hardwaru prvního smartphonu s OS Boot to Gecko (označuje se akronymem B2G) nejsou dostupné. Otázkou také je, která společnost bude pro Mozillu zařízení vyrábět.

Šéf Telefónicy nicméně uvedl v rámci tiskové konference v Sao Paulu a za účasti vedení Mozilly, že telefony budou cenově dostupné. Atakovat mají cenovou hladinu tzv. skoro-smartphonů, tedy přístrojů bez otevřeného OS, ovšem s řadou vestavěných funkcí. Představitelem tohoto segmentu je například nová řada Asha od Nokie. Řečníci během prezentací využívali i prototyp telefonu s B2G, s parametry ale účastníky neseznámili.

B2G je webová platforma, využívající standardu HTML5. Integrací příslušných API bylo dosaženo funkcionality, kterou dnes uživatelé očekávají od chytrého telefonu. Podobně jako Google Android je i B2G projekt typu open source, tedy s otevřeným zdrojovým kódem. Blíže má ale systém Mozilly k jiné platformě internetového giganta, Google Chrome, který je rovněž webovým systémem.

B2G silnou konkurencí androidu? Mozilla vsadí na nízkou cenu

V Mozille věří, že by se jejich zařízení mohla stát konkurencí zavedených mobilních platforem, zejména androidu a iOS. Lákadlem mají být široké možnosti systému včetně aplikační základny a obchodu s aplikacemi s názvem Mozilla Marketplace. Připomeňme, že systém bude možno spustit na libovolném telefonu s androidem, ovšem bez rootu (softwarového odemčení) B2G do telefonu nedostanete.

Největším lákadlem smartphonů s OS Boot to Gecko má být cena. Slušný odbyt by pak mohla zajistit tamní Telefónica coby strategický partner projektu. V Brazílii má až 90 milionů zákazníků, kterým by tato zařízení mohla v kombinaci s datovými tarify nabízet za zajímavých cenových podmínek.