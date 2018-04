Bonus program Paegas: telefonujte více, zaplaťte více, dostaňte více

Mnozí z vás - čtenářů již jistě slyšeli, viděli, využili nebo teprve hodlají využít nabídky společnosti Radiomobil, kterou jsou obdarováni stálí zákazníci po dvouletém používání služeb sítě Paegas.

Dnes vám přinášíme pohled na to, jakým způsobem se přibližně vyhodnocují vaše nároky na různé slevy, či levnější mobilní telefony. Bohužel naše informace nesahají až tak daleko, že bychom věděli kolik byste měli utratit průměrně korun, abyste se dostali do té které kategorie. Ovšem myslím, že pokud se dostanete s měsíčním účtem na sumu kolem 4 tisíc měsíčně, Paegas na vás rozhodně nebude chtít ušetřit nabídkou Nokie 5110 za 4999 bez DPH. S takovou byste se měli stoprocentně dostat minimálně do kategorie B, což, jak sami jistě vidíte, také není žádná sláva.

Typ telefonu A B C D E Cena pro zákazníka v Kč bez DPH Cena pro zákazníka v Kč bez DPH Cena pro zákazníka v Kč bez DPH Cena pro zákazníka v Kč bez DPH Cena pro zákazníka v Kč bez DPH Bosch COM 509 2 999 1 999 999 - - Siemens S10 3 499 2 499 1 499 1 - Siemens C25 3 999 3 499 1 999 1 - Nokia 5110 4 999 3 999 2 999 1 - Bosch COM 908 - 4 999 3 999 999 1 Nokia 6110 - 6 999 5 999 3 499 1 Nokia 6150 - - - 4 999 999 Motorola V3688 - - - - 8 999 Sleva na měsíčních paušálech NE NE ANO ANO ANO Sleva na aktivaci služeb Expert Box, Data&Fax – aktivace zdarma NE NE ANO ANO ANO Sleva na aktivaci pro nového zákazníka – aktivace zdarma ANO ANO ANO ANO ANO Sleva na výměnu SIM karty – výměna zdarma ANO - pouze s novým telefonem ANO - pouze s novým telefonem ANO - vždy ANO - vždy ANO - vždy

Z tabulky tedy jasně vyplývá, že zde jsou pro uživatele "Paegasů" čtyři chlívky, kde každý znamená vyšší kategorii. Volně přeloženo: kdo víc cáluje, dostane o trochu větší dobrotu. Tedy někdy vlastně menší. :-)

Finta je ovšem to, že výhodu můžete použít pouze jednu. Budete si moci koupit některý nový telefon nebo si budete moci vybrat jednu z nabízených služeb. Předpokládáme ovšem, že výměna SIM karty je extra, jelikož defacto nejde o nic, na čem by mohl Paegas zkrachovat. (doufejme :)

Ale řekněte sami, nelákalo by vás mít Motorolu V-série za téměř devět tisíc bez daně? Koho ne, vždyť v obchodech stojí zatím kolem 24 990 bez DPH, pokud si nekoupíte současně i aktivaci Paegas. (toto je ovšem cena, za kterou prodává V série Paegas)

Doufám, že jsem skalní příznivce, kteří vydrželi užívat služeb sítě Paegas a každou chvílí čekají na vypršení dvouletého období, velice navnadil a těm ostatním jsem doufám dodal dost chuti k telefonování.

Ovšem je také pravdou, že pokud budete šetřit při volání kde se dá a budete střádat zbytek peněz například do oněh 4 tisíc doma do prasátka, budete si moci koupit některý z výše uvedených telefonů dříve, než za dva roky.