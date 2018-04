Bondovská bondovka podruhé

Jabra, největších světový výrobce náhlavních souprav, uvádí na český trh další model Bluetooth sluchátka, má modelové označení Jabra BT 250 Freespeak. Je to pokračovatel oblíbeného modelu BT 200 Freespeak, o kterém jsme psali zhruba před rokem. BT 250 si od svého předchůdce bere ty nejlepší vlastnosti a mnohé dobré k nim přidává. Podíváme se také na již starší a méně favorizovaný model Jabra BT 300.

Jak vidíte z obrázku, na designu sluchátka se kromě barevné kombinace nezměnilo vůbec nic. A je to dobře, Freespeak je totiž jednou z nejpohodlnějších bezdrátových bondovek. Celý přístroj sedí zezadu na ušním boltci, do ucha vede jen pružný vývod zakončený gelovým nástavcem. Tělo sluchátka tedy není vidět, zároveň vždy dobře slyšíte. Sluchátko se také pohodlně a hlavně rychle nasazuje. Daní za nenápadný vzhled je ovšem fakt, že při opravdu prudkých pohybech (a s nimi musí design počítat) sluchátko padá.

Jak má vypadat sluchátko?

Jak se se zapeklitým konstrukčním problémem ergonomie versus funkčnost vypořádali další výrobci, autoři těch dalších „nejpohodlnějších bondovek“? Začněme s řešením polovičatým, totiž drátovým. Jsou to taková sluchátka, která celý přístroj neumisťují za ucho. Sluchátko má jednak tělo, v němž je veškerá elektronika, z těla pak vede drát zakončený klasickou „peckou“. Jedná se například o model Sony Ericsson HBH-20, na podobné řešení vsadila Nokia HS-3W. Není třeba toto řešení šmahem odsuzovat, mnohým uživatelům vyhovuje naopak mnohem víc: je nenápadné. Přístroj máte v kapsičce košile nebo na krku, běžného sluchátka v uchu si dnes nikdo nevšímá.

Další řešení konstrukce sluchátek je nápadité a praktické. Konstruktéři si řekli: „Proč budeme uživatele nutit k nepřetržitému nošení sluchátka? Bude to vůbec chtít?“ A proto se zrodil B-Speech, který lze požívat dvěma způsoby: máte jej buď za uchem na klasickém klipsu, nebo klips odmontujete a na reproduktor navlečete umělohmotnou obrubu – tak dost široká na to, aby lehký přístroj v uchu udržela. Při používání tedy sluchátko máte na krku, a pokud vám někdo volá, zastrčíte jej jak špunt do ucha.

Buetooth bondovky jsou skutečně stále menší, důkazem toho je velmi lehké sluchátko Bluetrek G2. Zde konstruktéři použili pro uchycení za ucho velmi malý klips, dokonce tak malý, že se se klips často lámal. Přistoupilo se tedy k zesílení záušního držáku. Tento model připomíná nejen vzhledem, ale snad i pocitem při nošení náušnici. Velmi rychle zapomenete, že ho máte na uchu. Musíme na tomto místě zmínit také nejlehčí bezdrátové sluchátko vůbec, totiž Bluespoon. Miniaturizace ovšem téměř vždy přináší jeden nevítaný efekt: zkracování doby výdrže přístrojů.

Zmínili jsme „záušní klips“, musíme proto říct, že rodina sluchátek se záušním klipsem je nejširší. Nelze obecně říct, zda je toto řešení pohodlné, jednotlivé modely totiž musíme posuzovat odděleně. Pohodlnost totiž závisí na váze sluchátka, čím více váží, tím víc na vašem uchu „visí“, a závisí především na materiálu a zpracování samotného klipsu. Nepříliš pohodlný Blutake GII a také bohužel Jabru BT 300 nelze srovnávat s oblíbenými Sony Ericssonem HBH 15, HBH-30 či HBH-60. Do značné míry ovšem závisí na osobním výběru a vyzkoušení.

Zcela jinak řešil design Bluetooth sluchátka Logitech. Jeho model Mobile Bluetooth Headset bych nazval „bondovkou pro cvičitele aerobiku“. Celý přístroj za uchem přidržují kleštičky. Toto sluchátko skutečně sedí a kupodivu je i velmi pohodlné, kleštičky nesvírají. Nedá se o něm ovšem říct, že je nenápadné...

Konečně Jabra...

Po malém výletu do designérských dílen se vraťme k recenzovanému kousku Jabra BT 250 Freespeak. Nebudeme již chválit design ani ergonomii, dost jsme na toto téma mluvili v recenzi staršího modelu. Čím je následovník nový? Jeho barevnou kombinaci považujeme za decentnější. Hlavní inovací je však razantní prodloužení výdrže: pohotovostní doba 240 hodin, doba hovoru 8 hodin (při zachování váhy staršího modelu – 23 gramů). Tyto hodnoty odpovídají výdrži mobilního telefonu, sluchátko se tak stává plnohodnotnou součástí mobilní výbavy – nemusíte se o něj starat častěji, než o mobil.

Zkušenosti

Ovládání sluchátka je skutečně bezproblémové, na rozmístění tlačítek si velmi rychle zvyknete. Dioda je výrazná, přitom za běžného provozu nenápadná. Servisní zvuky uživatele neruší, výrazná je jen zvuková signalizace vybití sluchátka. Zvuk sluchátka je velmi silný, pokud gelový „špunt“ zasunete do ucha důkladně, doporučujeme snížit hlasitost na minimum, vyvarujete se nepříjemného šoku. S hlasitostí také stoupá nesrozumitelnost, zvuk je pak přebuzený. Volající hodnotil zvuk jako nerozeznatelný od zvuku z mikrofonu mobilu, objevily se však problémy s větrem, jehož šum zvuk silně rušil.

Sluchátko jsme provozovali se Sony Ericssonem T68i – příjem i ukončení hovoru v pořádku, vyvolaní hlasového vytáčení taktéž. Dalším spárovaným telefonem byla Nokia 3650 – příjemné to překvapení. Tento mobil sice má headset profil, ale s většinou sluchátek spolupráci tvrdošíjně odmítá. S BT 250 pracoval bezproblémově včetně iniciace hlasového vytáčení. Subjektivně hodnoceno: zvuk na straně volajícího byl s Nokií 3650 horší, do spojení se mísily ruchy. Spárovaný Freespeak (a u Nokie také zařazený k ověřeným zařízením) se po zapnutí s telefonem automaticky spojí - příjemná vlastnost. U obou mobilů se však opakovala tatáž chyba: po takovém spojení se na telefonech iniciovalo hlasové vytáčení.

Bondovka se po ukončení hovoru o telefonu odpojuje, při dalším telefonátu se opět připojí (úspora energie). Sluchátko má vlastní tón vyzvánění, při spojení s Nokií ovšem přenáší i vyzvánění, které máte zvoleno v telefonu, což není moc příjemné – zvonění mobilu je totiž příliš hlasité. Navíc samotný telefon nezvoní vůbec, pokud tedy sluchátko nemáte na uchu, hovor zmeškáte. S Ericssonem zvonilo sluchátko, ale i telefon.

Jabra BT 250 je spolehlivá, pohodlná bezdrátová bondovka s dlouhou výdrží. Vyšší cena 4 000 Kč vč. DPH odpovídá užitné hodnotě.

Zavalitá kolegyně

Druhému a již dávno ne novému modelu od Jabry věnujeme méně místa. BT 300 je poměrně velké sluchátko s tradičně řešeným uchycením za ucho pomocí klipsu (je možné jej upravit i na levé ucho). K záporům tohoto přístroje patří právě jeho velikost, na uchu je velmi nápadné, klips do ušního boltce docela tlačí. Avšak těžké není, váží 24 gramů. Má i další přednosti: na uchu je pouze přiloženo, na reproduktoru je nasazen odnímatelný kruhový gumový nástavec, který má bránit okolnímu hluku. Je to zcela opačné řešení, než jaké bylo použito u Freespeaku, který vás nutí zasunovat si něco do ucha. Na druhou stranu „špunt“ Freespeaku odruší vnější hluky skutečně účinně. Výdrž sluchátka je dobrá, opět drží tempo s leckterým mobilem: 150 hodin pohotovosti, 4 hodiny hovoru.

Dalším kladem jsou skutečně velká a dobře ovladatelná tlačítka. Dvoubarevná indikační dioda je dost velká a nápadná. Sluchátko se zapíná zapuštěným tlačítkem, které je ale umístěno na vnitřní straně. Rozhodně ho tedy nezapnete omylem. Pro párování, kdy toto tlačítko musíte přidržet delší dobu, to však moc praktické není. Servisní tóny jsou jednoduché, vyzvánění sluchátka postačuje, ale tón oznamující aktivaci hlasového vytáčení velmi snadno přeslechnete. BT 300 disponuje dvěma mikrofony. Jeden je ve špici, slouží pro snímání hlasu, druhý na vnějším plášti, snímá okolní hluk, který je pak „odečten“ z výsledného signálu. Tento způsob odrušení hluku nefunguje stoprocentně, ale je třeba říct, že pomáhá výrazně. Spolupráce s T68i byla bezproblémová, s Nokií žádná, tentokrát se překvapení nekonalo. Bohužel ani BT 300 (ale ani BT 250) neumí vyvolat vytočení naposledy volaného čísla.

BT 300 je dost nápadné, při delším nošení nepohodlné, ale jinak bezproblémové sluchátko za o něco nižší cenu (3 500 Kč vč. DPH). Jabra vyrábí toto sluchátko také pro Siemens (pod označením HHB-500).