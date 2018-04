Bondovka s bluetooth – komfort, který není pro každého

První osobní hands-free sada (bondovka; Ericsson této sadě říká Headset) využívající technologii bluetooth (více o této technologii najdete zde) už je v České republice v prodeji. Vyrábí ji Ericsson a prodává ji s doplňkovým modulem umožňujícím telefonu komunikaci přes bluetooth. Bondovka pracuje s telefony Ericsson A2618, A2628s, R310s, R320s, R520s, T28s a T29s. Pracovat samozřejmě bude i s novými telefony Ericsson, z nichž některé budou mít již vestavěnou podporu bluetooth – nebude pak potřeba doplňkový modul.

Jak pracuje bluetooth

Technologie blutetooth umožňuje bezdrátovou komunikaci na malé vzdálenosti mezi elektronickými zařízeními. Přenášet je možné data i hlas a to na vzdálenost až 10 metrů (terénní překážky a zdi maximální dosah zmenšují). Maximální přenosová rychlost dat je 721 kb/s ve směru od zařízení a 57,6 kb/s směrem do zařízení (asynchronní přenos), a nebo 432,6 kb/s v obou směrech (synchronní přenos). Pro přenos hlasu se používá mnohem menší rychlost – 64 kb/s, což postačuje pro přenos hlasu v kvalitě odpovídající digitální (ISDN) telefonní lince. Maximální vysílací výkon čipu bluetooth je 1 mW (0,001 W), což je oproti mobilu velmi málo – ten může vysílat až 2 W. Použitá frekvence se pohybuje v pásmu 2,402 GHz až 2,480 GHz.

Bluetooth musí podporovat firmware telefonu

Abyste mohli používat bluetooth, musí váš telefon tuto technologii podporovat. Zatím jediným dostupným telefonem, který má podporu bluetooth v sobě, je Ericsson R520s. K ostatním Ericssonům je možné připojit doplňkový modul DBA-10. Tento model funguje se všemi modely vyjmenovanými výše – ovšem jen tehdy, pokud mají podporu bluetooth zabudovanou ve firmwaru. Jestliže vám tedy na displeji mobilu po připojení modulu s bluetooth vyskočí text Upgrade your phone software, zajděte se záručním listem a telefonem do nejbližšího autorizovaného servisu nebo prodejny s označením Ericsson service point (seznam je zde), kde vám firmware nahrají zdarma. Při upgradu firmwaru přijdete pouze o nastavení WAPu, o záznamy v telefonním seznamu a uložené textové zprávy byste přijít neměli.

Po zkontrolování firmwaru a zasunutí modulu do telefonu se na displeji objeví symbol vysílajícího telefonu – stejný symbol se používá pro infračervenou komunikaci. Jen tak mimochodem, se zasunutým modulem se Ericsson R320s nedokázal připojit přes infračervený port k počítači. Ale zpět k bluetooth. Po zobrazení symbolu komunikace na displeji potřebujete spárovat telefon s bondovkou.

Telefon a bondovka musí vytvořit symbiotický pár

Vstupte proto do menu Doplňky (5) a vyberte položku Příslušenství. Tam vyberte položku DBA-10/Paired devices/Headset/Add device?. Potom podržte tlačítko na zadní straně stisknuté po dobu přibližně deseti sekund – dokud nezačne dioda v mikrofonu blikat červeně a zeleně. Potom stiskněte klávesu Yes na telefonu. V seznamu na displeji by se měla objevit položka HBH-10 nebo HBH. Tu vyberte a zadejte ověřovací heslo bondovky (to je standardně 0000). Telefon s bondovkou by měl být od tohoto okamžiku spárovaný – bondovku bude možné používat. Proces párování je nutný kvůli bezpečnosti. Bondovka totiž bude komunikovat jen s těmi telefony, se kterými je spárovaná.

V menu Příslušenství po spárování najdete další položku – HBH-10. V tomto podmenu můžete nastavovat vlastnosti bondovky – hlasitost při hovoru, hlasitost vyzvánění a orientaci. Bondovku totiž můžete používat jen na jednom uchu. To kvůli tlačítku na zadní straně, které při pohybu nahoru/dolů mění hlasitost hovoru/vyzvánění. Když se rozhodnete nosit bondovku na druhém uchu, musíte vyměnit její úchytku (tu druhou najdete v krabici) a změnit nastavení v menu. Tlačítko změnu zaregistruje a při pohybu nahoru bude zvyšovat hlasitost, při pohybu dolů snižovat.

Ovládání zvládne i malé dítě

Samotné použití bondovky je velmi jednoduché. Když máte hovor, potom stačí stisknout tlačítko a telefon hovor přijme. Možná si ale všimnete přibližně sekundové prodlevy mezi stiskem tlačítka a skutečným přijetím hovoru. V průběhu hovoru je zvuk jasný a čistý (záleží na kvalitě přenosu přes síť GSM) a bez jakéhokoliv zpoždění. Hovor ukončíte dalším stiskem tlačítka – stejně jako u klasické bondovky. Pokud používáte hlasové vytáčení, stačí opět jenom stisknout tlačítko a říct jméno, hlasem můžete hovory i přijímat a odmítat.

Při použití hlasového vytáčení jsme se setkali s drobnými potížemi. Pokud máte jmenovky namluvené v místnosti nebo s klasickou bondovkou (která má menší citlivost mikrofonu), potom se vám může na ulici stát, že telefon vyřčené jméno nerozpozná. Bluetooth bondovka má citlivý mikrofon snímající zvuky i směrem od hlavy do prostoru (zatímco klasické bondovky snímají zvuky směrem k hlavě –od úst) a proto slyší i hluk z ulice. Pokud se s tímto problémem setkáte, namluvte jmenovky znovu – v rušném prostředí. Když budete v tiché místnosti, nebude mít telefon s novými jmenovkami problém a na ulici si také poradí.

Při používání bondovky s bluetooth si všimnete jednoho výrazného rozdílu oproti té klasické – nasazení na ucho a přijmutí hovoru je výrazně rychlejší a pohodlnější. Nemusíte totiž rozmotávat a hledat žádné klubko drátů; prostě jenom bondovku nasadíte na ucho, hovor přijmete a mluvíte.

Chybí snad jen vibrace

Bondovku můžete nosit v praktickém pouzdru za pasem a telefon můžete mít třeba v tašce. Toto pohodlí ale možná způsobí, že zmeškáte několik hovorů. Bondovka sice zvoní, ale nevibruje. Zvuk ze sluchátka však s výjimkou tiché místnosti na větší vzdálenost neuslyšíte a pokud přeslechnete i zvonící telefon, který můžete mít zapomenutý v tašce, potom o zvonění vůbec nevíte. Možná namítnete, že vestavět do bondovky vibrátor by bylo příliš náročné. Jenže samotný vibrační motorek je velmi malý – takže problém je v současnosti zřejmě v napájení takového motorku, samotná baterie v bondovce nemá příliš velkou kapacitu.

Problém s promeškáním hovoru se týká i mobilů bez bondovek nebo s klasickými bondovkami – když neslyšíte vyzvánění, ani necítíte vibrace, potom máte prostě smůlu a hovor zmeškáte. Jenže až s bondovkou s bluetooth si uvědomíte, že vám vibrace v bondovce vlastně chybí.

Samotná bondovka se dobíjí v dobíjecím adaptéru přibližně hodinu a půl, intervaly mezi dobíjením při denním použití (s vypínáním na noc) se pohybují podle četnosti a délky hovorů mezi dvěma až pěti dny. Vzhledem k délce testování bondovky jsme nemohli výdrž lépe změřit. Dobíjecí adaptér má standardní konektor z telefonů Ericsson – zapojíte do něj tedy svoji dobíječku. Při použití modulu s bluetooth však počítejte s tím, že častěji budete dobíjet i svůj telefon. Pohotovostní doba se podle našich zkušeností sníží přibližně na polovinu (měřeno s Ericssonem R320s).

Až na tu cenu…

Naše zkušenosti s týdenním používáním bondovky s bluetooth jsou velmi pozitivní. Ovládání je velmi jednoduché a na bondovku si zvyknete po několika minutách. Jenže když zjistíte, že za bondovku s modulem bluetooth zaplatíte 9900 korun (GSMobil), zatímco klasická drátová bondovka vás přijde nanejvýš na osm stovek, potom komfort technologie bluetooth asi rádi oželíte. Je to škoda, tato bondovka si pozornost jistě zaslouží, ale za tuto cenu se asi většího rozšíření u nás nedočká. Takže se budete muset smířit s tím, že zatím není bondovka s bluetooth pro každého.