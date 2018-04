Bonbónky od Lenova osladí i náš mobilní trh

Společnost Lenovo se po světě proslavila hlavně tím, že na přelomu roku koupila od IBM divizi na výrobu počítačových systémů. Největší čínský výrobce IT vybavení má ovšem také svou mobilní divizi.

Před nedávnem byla podepsána smlouva o výhradním zastoupení mobilních telefonů Lenovo pro Českou republiku a pokud vše dobře dopadne, mohly by se některé modely tohoto výrobce objevit už na předvánočním trhu. V přípravě jsou oficiální internetové stránky na adrese Lenovomobile.cz a v dnešním článku vám představíme několik nejzajímavějších modelů.

Se vstupem nových výrobců na tak přesycený trh, jako je ten náš, to není snadné. Nepovedlo se to značce Maxon a neuspěly ani mobilní telefony Innostream. Operátoři si diktují nízké ceny a ve volné distribuci neznámé značky bez masivní reklamy zapadnou.

Kdo vyzkoušel telefony od více výrobců, tak ví, že každý má to své. Nová krev na trhu tak může nejen vytvořit časem další tlaky na snižování cen, ale přinést také nové alternativy pro uživatele, kteří stále hledají "to pravé".

Lenovo ET960 – manažer s cenou za ergonomiii

Manažerský komunikátor s Windows Mobile a velkým dotykovým displejem zaujme na první pohled svým netradičním designem, který kazí jen vyčnívající anténa. Na Pocket PC ovšem nabízí sympatické rozměry 132 × 62 × 19 milimetrů při hmotnosti 130 gramů. Největší zbraní Lenova ET960 je jeho ergonomie, kterou ocenila asociace Industrial Design Society of America titulem "Best of the best from US, Asia and Europe".

Nad displejem s rozlišením QVGA se nachází vytáčecí fotoaparát s rozlišením 1,3 Mpix. Lze ji tak snadno použít pro focení autoportrétů i okolí. Pod displejem najdete joystick a dvojici tlačítek pro návrat na domovskou stránku a otevření telefonní aplikace. Zbylé ovládací prvky se nacházejí na levém boku přístroje, aby byly při práci snadno dosažitelné palcem.

V horním rohu najdete hardwarový zámek, pod ním rychlou aktivaci fotoaparátu a navigační kolečko pro vertikální pohyb v menu. Na kolečko dosedá další tlačítko pro rychlou aktivaci diktafónu. Přibližně ve středu přístroje nahmátnete velká tlačítka pro ovládání hovorů a pod ním se nachází slot na paměťové karty SD/MMC.

Výbava vás bohužel neohromí. Přístroj postrádá EDGE, procesor Intel PXA272 taktovaný na frekvenci 312 Mhz není také žádný high-end. Celková paměť se dělí na 64 MB ROM a 64 MB SDRAM. Bluetooth a infraport je u zařízení tohoto druhu standardem. Podle aktuálních informací ovšem připravuje Lenovo zásadní upgrade tohoto přístroje, který by měl dodat podporu UMTS a dalších funkcí. Cena tohoto modelu by se měla pohybovat okolo 18 000 Kč.

Lenovo i717 – designový šok

O tom, jak tenká může být hranice mezi uměním a kýčem, vás přesvědčí model i717. Mnoho uživatelů při pohledu na něj vzpomene na modely od Nokie 7280 nebo 7260. Podoba je samozřejmě čistě náhodná, ale tento model by jim mohl směle konkurovat. Extravagancí se rozhodně nešetřilo. Design připomíná zavřenou knihu a ze zažitých stereotypů vás probere joystick umístěný na pravém boku. Kontextové klávesy jsou těsně vedle sebe, což zprvu vytváří zmatky, ale lze si na to zvyknout.

Fotoaparát nabízí rozlišení 1,3 Mpix a Lenovo i717 přehrává ve špičkové kvalitě MP3. Pro jejich uložení je bohužel k dispozici jen 64 MB paměti. Hlavní displej má rozlišení 128 × 160 bodů, dokáže zobrazit 260 000 barev. GPRS třídy 10 (4+2) doplňuje WAP prohlížeč, bohužel chybí podpora EDGE. Telefon by měl stát okolo 8000 Kč.

Lenovo V510 – dárek pro přítelkyni

Véčko V510 zaujme kapesními rozměry a sympatickým červeno-bílým designem, který doplňuje výrazné chromované poutko v horní části. Mobilních telefonů, které se zaměřují na něžnou polovinu uživatelů je na trhu stále pomálu, a tak jsou podobné modely vítané. S rozměry 80 × 45 × 24 milimetrů nebude překážet ani v té nejmenší kabelce. Ani tentokrát není výbava nijak oslňující, ale u modelu této kategorie to není nijak fatální.

Vnitřní aktivní displej nabídne rozlišení 160 × 128 bodů a schopnost zobrazit 65 000 barev. Maličký vnější displej zvládne 4096 barev při rozlišení 96 × 65 bodů. Fotoaparát má jen CIF rozlišení, což už dnes nevidíme ani u nejlevnějších fotomobilů. Pro data je k dispozici GPRS třídy 8 (4+1) a WAP ve verzi 1.1. Cena by neměla překročit 5000 Kč.

Lenovo P708 – kovový vysouvák

Chladným zpracováním, které připomíná kov, zaujme model Lenovo P708. Základní křivky jsou přísně geometrické, kosmicky působí modré podsvícení na tenké klávesnici. Uvnitř vysouvacího mechanismu se nachází silná pružina, která horní část v obou krajních polohách razantně zajistí. Velmi elegatní industriální design ovšem znovu kazí chudá výbava. CIF fotoaparát je dnes už přežitkem. GPRS třídy 8 (4+1) a WAP ve verzi 1.1 jako by vypadli z dva roky starého modelu. Cena těsně nad hranicí 5000 Kč by ovšem mohla dát na chudou specifikaci zapomenout.